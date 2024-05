제베원 장하오, ‘뮤직뱅크’ 스페셜 MC 출격...“좋은 기회, 영광”

사진 확대 장하오. 사진|스타투데이DB

그룹 제로베이스원 멤버 장하오가 음악방송 스페셜 MC로 발탁됐다.

장하오는 오늘(24일) 오후 5시 10분 방송되는 KBS2 ‘뮤직뱅크’에 스페셜 MC로 활약한다. 장하오는 지난주 김태래에게 스페셜 MC 배턴을 이어받게 된 가운데, 특유의 긍정 에너지를 전할 예정이다.

장하오는 “컴백 활동기에 좋은 기회로 이렇게 스페셜 MC로 출연하게 돼 영광이다. 열심히 노력해서 보시는 분들이 어색하지 않도록 자연스러운 진행 보여드리겠다. 스페셜 MC 장하오의 모습은 물론 제로베이스원 무대도 많이 기대해 주시면 좋겠다”라고 각오를 전했다.

장하오가 속한 제로베이스원은 미니 3집 ‘유 해드 미 앳 헬로우(You had me at HELLO)’로 컴백했다. 발매 하루 만에 100만 장 이상을 팔아치우며 데뷔 앨범을 시작으로 3개 앨범 연속 ‘밀리언셀러’에 등극한 최초의 K-POP 그룹이 됐다.

또 춘이라면 누구나 직면하게 되는 망설임, 걱정, 고민 등을 제로베이스원 함께 하는 순간만큼은 모두 잊고 최고의 시간을 선물하겠다는 의지가 녹아있는 타이틀곡 ‘필 더 팝(Feel the POP)’으로 음악방송 2관왕을 달성했다.