정려원♥위하준 ‘졸업’ OST LP 출시

사진 확대 ‘졸업’ OST. 사진ㅣCJ ENM

동시간대 시청률 1위를 기록하며 인기를 이어가고 있는 tvN ‘졸업’이 OST LP를 출시한다.

tvN 토일드라마 ‘졸업’(연출 안판석, 극본 박경화, 제작 스튜디오드래곤·(주)제이에스픽쳐스)측은 20일 오후 2시부터 OST LP 예약 판매를 시작한다.

앞서 ‘졸업’은 키보디스트 윌 브라이언트(Will Bryant), 드러머 리 팔코(Lee Falco), 베이시스트 브랜든 모리슨(Brandon Morrison)으로 구성된 뉴욕 허드슨 출신의 3인조 밴드 The Restless Age (더 레슬리스 에이지)가 OST 전곡을 부른다는 사실로 화제를 모은 바 있다. The Restless Age의 노스탈직한 사운드와 멤버 전원이 들려주는 다양한 보컬은 시청자들이 드라마를 떠올릴 때 빼놓을 수 없는 시그니쳐 사운드로 자리잡았다.

특히 이들의 음악이 ‘졸업’이 그리는 세계와 그 안의 인물들에게 이질감 없이 녹아들어 호평을 받은 이유는 이들이 부른 모든 곡이 철저하게 드라마를 반영하는 것에 우선점을 두고 제작되었기 때문이다. ‘밀회’, ‘밥 잘 사주는 예쁜 누나’, ‘봄밤’ 등에서 명품 OST를 탄생시킨 이남연 음악감독은 기획단계에서부터 The Restless Age와 함께 대본을 가지고 모든 곡을 공동 작곡, 작사하여 드라마의 내용과 음악이 강력하게 결합하는데 기여했다.

이번 LP에는 올드팝 느낌의 경쾌한 ‘캐치 미(Catch Me)’를 시작으로 따뜻한 어쿠스틱 기타 사운드가 돋보이는 ‘돈트 포겟 어바웃 미(Don’t Forget About Me)’, 스타 강사 서혜진(정려원 분)과 신입 강사로 나타난 제자 이준호(위하준 분)의 서사를 그린 ‘Now and Then’, 사랑하는 사람과 함께하고 싶은 마음을 담은 ‘투게더 위드 유(Together With You)’, 담백한 멜로디와 가사로 잔잔하지만 깊은 감정을 전하는 ‘심플리 멜로디(Simple Melody)’ 등 기존 출시곡 5곡이 포함된다.

뿐만 아니라 극 전반에 삽입되어 인물들의 감정을 고조시킨 스코어도 10곡이 담긴다. 또 LP와 더불어 가사 북클릿, 포스터, 엽서 4종으로 구성될 예정이라 드라마 팬들에게 큰 선물이 될 것으로 예상된다.

한편 ‘졸업’은 스타 강사 서혜진(정려원 분)과 신입 강사로 나타난 발칙한 제자 이준호(위하준 분)의 설레고도 달콤한 미드나잇 로맨스를 그리며 매주 토, 일요일 밤 9시 20분 방송된다.

tvN ‘졸업’ OST LP는 20일 오후 2시 전 음반 판매 사이트를 통해 예약 판매를 진행한다.