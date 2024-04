수지가 맥주잔 들더니 손가락으로 부드럽게...‘환상거품’ 강조한 새 광고

오비맥주 한맥, 수지와 신규 캠페인

“밀도 높은 환상거품 만끽하는 순간”

풍성한 ‘환상거품’ 매력 강조한 광고

10일까지 여의도 IFC몰서 팝업 운영

사진 확대 오비맥주 한맥, 수지와 신규 캠페인

오비맥주(대표 배하준)가 ‘한맥 엑스트라 크리미 生’ 출시를 기념해 한맥의 부드러움을 강조한 신규 캠페인 ‘As Smooth As Possible’을 펼친다고 2일 밝혔다.

오비맥주 한맥은 최근 ‘스페셜 마이크로 크림 탭’을 적용, 생맥주를 업그레이드해 한층 더 부드러워진 생맥주 ‘한맥 엑스트라 크리미 生’을 선보이는 등 ‘부드러운’ 매력을 알리는 캠페인에 본격 돌입했다. 수지와 함께한 이번 신규 TV 광고에서도 한맥만의 부드러운 ‘환상거품’을 알린다.

이번에 새로 공개되는 한맥 TV 광고는 시간이 지날수록 밀도 높은 거품이 스스로 차오르는 생맥주를 경험하는 수지의 모습을 담았다. ‘기다리면 스스로 차오르는 부드러운 환상거품’이라는 문구와 함께 한맥의 풍부한 거품과 극대화된 부드러운 풍미를 직관적으로 표현했다. 광고는 거품 지속력과 부드러운 목 넘김이 특징인 한맥과 함께하면 ‘일상 속 가장 부드러운 순간’을 즐길 수 있다는 메시지를 전한다. 신규 광고는 TV와 온라인을 통해 순차적으로 방영할 예정이다.

캠페인 키워드 ‘As Smooth As Possible(가능한 부드럽게)’은 현대인의 바쁜 일상을 대변하는 문구인 ‘ASAP(As Soon As Possible, 가능한 빨리)’를 한맥의 부드러운 매력을 상징하는 단어 ‘Smooth’로 바꿔 표현한 것이다.

한맥은 소비자들에게 새로워진 ‘한맥 엑스트라 크리미 生’을 선보이기 위해 오는 10일까지 여의도 IFC몰에서 팝업 스토어를 연다. 한맥 생맥주가 차오르는 듯한 모습을 생생하게 구현한 ‘대형 생맥주 조형물’ 등 부드러움을 몰입하여 느낄 수 있는 공간으로 구성했다. 방문객들은 생맥주 체험존에서 한맥 생맥주뿐만 아니라 한맥만의 독특한 ‘100초 환상거품 리추얼’을 직접 경험해볼 수 있다.

이번 캠페인과 더불어 새롭게 선보이는 ‘한맥 엑스트라 크리미 生’은 한맥의 특장점인 부드러운 풍미와 거품을 극대화한 생맥주다. 오비맥주는 부드러운 거품이 강점인 한맥의 최상 음용 경험을 위해 최근 생맥주 기계에 특수하게 제작된 ‘스페셜 마이크로 크림 탭’을 적용했다. 전용잔에 따르면 한맥의 밀도 높은 거품이 끊임없이 올라오는 ‘100초 환상거품 리추얼’을 경험할 수 있다.

오비맥주 한맥 브랜드 매니저는 “생크림처럼 밀도 높은 거품으로 업그레이드된 ‘한맥 엑스트라 크리미 生’의 매력을 선보이고자 한다”며, “앞으로도 한맥이 추구하는 부드러운 맛과 감성을 소비자들에게 적극 알릴 것”이라고 말했다.