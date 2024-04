AI시대 조용한 승자 되려면 … 기업 운영방식 근본적 변화를

사진 확대

2011년 넷스케이프 창업자 마크 앤드리슨은 '소프트웨어가 세상을 삼키고 있다(Software is eating the world)'는 화두를 던졌다. 10여 년이 지난 지금 이 말은 절반만 유효한 셈이다. 이제는 기술 자체가 아니라 이에 기반해 새로운 제품과 서비스를 빠르게 출시하고 사업을 구축·확장하는 기업이 성공한다(Builders are eating the world).오늘날 가장 주목받는 생성형 인공지능(AI) 분야에서도 거대언어모델(LLM)을 비롯해 핵심 기술이 기업의 성공에 미치는 영향은 15%에 불과하다. 기술을 어떻게 사업에 실제 적용하고 확장할지가 나머지 85%를 좌우한다. AI를 미래 성장의 축으로 육성하기 위해 기업은 어떤 전략을 채택해야 하는가.핵심적인 사업 가치 창출에 기여하며 AI 기술의 전면 적용이 가능한 영역을 선택해 이에 집중해야 한다. 대표적 예로는 고객 여정(고객이 제품·브랜드를 경험하는 순차적 과정)이나 생산 공정 등의 프로세스가 있다.싱가포르개발은행(DBS)은 고객 여정의 혁신을 목표로 설정하고 해당 프로세스 전체에 AI를 적용해 고객당 수익 대비 비용을 기존보다 40%가량 절감하고 연간 1500억달러 이상의 매출을 추가로 창출했다. 미국 광산 기업 프리포트맥모란은 AI를 채굴 프로세스에 도입해 생산성을 10% 이상 늘렸으며 연간 영업이익은 5억달러, 수익성은 20%가량 개선했다. 맥킨지 조사에 따르면 디지털화에 성공한 기업은 사업 초기에 비해 AI 디지털 사업을 연평균 50~70%까지 성장시킨 것으로 드러났다. 이들은 5년 주주 총수익률 측면에서도 경쟁 기업보다 3배에서 6배 이상에 이르는 성과를 보였다.AI 적용으로 사업 가치를 늘리려는 기업이라면 디지털 사업 매출 50% 성장, 영업이익 20% 증대에 비견하는 목표를 세우고 집중적인 혁신을 통해 시장에서 선도적 지위를 선점해야 한다.무엇보다도 기업의 운영 방식에 근본적 변화가 필요하다.첫째는 데이터와 기술 환경 개선이다. 많은 기업의 경우 데이터 양은 많지만 이를 활용할 수 있게 해주는 자산화 작업은 미진하다. 고객 360도 데이터 등 중요한 데이터를 제품화하고 기업의 지식 자산으로 관리해야 한다. 개발 팀의 데이터 접근 및 사용을 도와주는 응용프로그램인터페이스(API), 셀프 서비스 툴박스, 기계 학습 운영(MLOp) 자동화 등 분산형 기술 환경도 필수다.둘째는 인력·인재의 리스킬링과 업스킬링이다. 소규모 외부 인재 영입에 그칠 것이 아니라 핵심 디지털 인재 중 70~80%는 내부에서 육성해 피라미드형이 아닌 다이아몬드형 구조를 구축해야 한다. 대표 빅테크는 총 10개의 엔지니어 역량 레벨을 정의하고 이에 따른 보상을 해 중간층을 두껍게 유지하고 있다.마지막으로, 확장을 뒷받침하는 조직 모델로 전환해야 한다. 소규모 애자일 포드들이 개발에 집중하는 '디지털 팩토리' 모델, 제품·경험 개선 등에 집중하는 조직과 소프트웨어 서비스 개발에 집중하는 조직을 이원화하는 '제품 및 플랫폼' 모델이 대표적이다. 전자의 예로 글로벌 광산 기업 BHP가 있고, 후자의 예로 아마존·JP모건체이스가 있다. 디지털 AI 혁신이란 결국 새로운 기술을 접목해 변화와 개선을 추구하는 작업이다. 또 기술의 중요성이 커지면서 테크 리더와 비즈니스 리더 간 경계가 모호해졌다. 경영자라면 사업에서 AI를 어떻게 적용해 최대한의 효과를 낼지 이해하고 방향을 제시할 수 있어야 한다.[강혜진 맥킨지 한국사무소 시니어파트너]