퀴즈노스, 18주년 기념 영상 공모전 시상식 성료

사진 확대 < 사진 제공 : 퀴즈노스 >

글로벌 샌드위치 브랜드 ‘퀴즈노스’가 지난 1월 15일부터 3월 18일까지 약 2개월간 진행한 18주년 기념 영상 공모전에 대한 시상식을 이달 11일 퀴즈노스 코리아 본사에서 성황리에 마무리했다고 전했다.

퀴즈노스 18주년 기념 영상 공모전에는 총 109편의 영상이 접수되었으며, 작품성, 완성도, 브랜드 적합도, 대중성, 마케팅 활용도, 고객 참여도 등을 종합적으로 고려하여 ▲최우수상 1팀 (상금 1000만원) ▲우수상 2팀 (각 300만원) ▲장려상 20팀 (각 퀴즈노스 기프트카드 5만원권) 등 총 23편의 수상작이 최종 선정됐다.

최우수상에는 퀴즈노스의 특장점을 특유의 센스있는 음률과 가사로 자작곡을 만들어, 뮤직비디오 형태로 만든 ‘Do you know the best sandwich?’ 작품이 선정되었다.

퀴즈노스는 이번 공모전 수상작을 퀴즈노스 유튜브 채널을 통해 퀴즈노스 브랜드를 알리는 영상으로 활용할 예정이다.

퀴즈노스 김수동 전무는 “18주년 기념 영상 공모전에 참여해 주신 모든 분에게 감사하다는 말씀을 우선적으로 전하고 싶다. 퀴즈노스 브랜드 이미지와 걸맞은 작품들이 많아 심사숙고하여 최종 선정했다”라고 말하며 “퀴즈노스는 이번 영상 공모전과 마찬가지로 고객들과의 소통 및 브랜드를 알리는 다양한 활동을 확대해 나갈 예정이니 많은 관심 부탁드린다”라고 덧붙였다.

한편, 모든 입상작은 퀴즈노스 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.