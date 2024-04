“사람 손 필요없어지는 시대 열겠다”…로보락, 2024년 신제품 출시

사진 확대 16일 열린 ‘로보락 S8 맥스V 울트라 론칭쇼’에서 댄 챔(Dan Cham) 로보락 아시아태평양 총괄이 발표하고 있다.[사진제공=로보락]

“사람의 손이 전혀 필요 없는 ‘청소의 자동화’에 한층 다가간 제품이다”(리처드 창 로보락 최고경영자(CEO))

글로벌 로봇청소기 기업 로보락이 올해 플래그십 로봇청소기 ‘로보락 S8 맥스V 울트라’를 국내 출시한다고 16일 밝혔다.

로보락은 16일 오전 서울 삼성동에 위치한 인터컨티넨탈 서울 코엑스 하모니볼룸에서 신제품 출시 기념 론칭쇼를 개최했다. 로보락이 한국에서 신제품 출시 행사를 연 것은 이번이 처음이다. 이번 론칭쇼에서는 댄 챔 로보락 아시아태평양 마케팅 총괄과 김서영 한국 마케팅 총괄이 각각 로보락의 비전과 글로벌 실적 현황, 신제품 라인업 및 CS 강화 전략을 발표했다.

댄 챔 아태 마케팅 총괄은 “불필요한 복잡함 없이 제품을 최대한 활용할 수 있도록 하는 것이 로보락의 신념이다”며 “5년간 연구·개발에 3억 달러 이상 투자해 이번 신제품에 투입된 ‘플렉시 암 브러시 시스템’등 여러 실용적이면서 혁신적인 솔루션들을 개발해 제품에 적용하고 있다”고 밝혔다.

사진 확대 로보락 S8 맥스V 울트라[사진제공=로보락]

이번에 공개한 신제품 로보락 S8 맥스V 울트라에는 모서리까지 청소하는 엣지 클리닝 기능과 스마트 음성안내 기능이 탑재됐으며 진공·물걸레 청소 기능과 올인원 도크 기능 등이 대폭 업그레이드됐다. 로보락 제품 최초로 직배수 기능을 추가해 사람이 직접 해야 했던 오수 버리기, 물통 채우기 등을 자동화한 것이 특징이다.

청소 공간 내 모서리를 인식하면 ‘플렉시암’ 사이드 브러시가 자동으로 돌출돼 손이 닿기 어려운 부분의 먼지를 모아 흡입한다. 물걸레 청소 시에는 엑스트라 엣지 물걸레가 벽 가장자리 1.68mm 이내 공간까지 빈틈없이 닦아준다.

기존 진공 및 물청소 기능도 업그레이드됐다. 지난해 플래그십 모델인 ‘로보락 S8 Pro Ultra’(6,000Pa) 대비 더욱 향상된 10,000Pa(파스칼)의 강력한 흡입력을 갖췄다. 나선형의 듀오 롤러 라이저 브러시가 서로 회전하면서 크고 작은 이물질을 손쉽게 빨아들이며, 엉킴 방지 기능이 내장돼 머리카락 엉킴을 최소화했다.

로보락만의 음파진동 기술인 ‘비브라라이즈 3.0 시스템’은 기존 분당 3000회에서 1000회 늘어난 분당 4000회에 달하는 고속 듀얼 진동 모듈을 탑재해 먼지나 각종 오염, 마른 얼룩 등을 깨끗이 제거해준다. DirTect™ 테크놀로지를 접목해 먼지가 많으면 흡입력을 높이고, 얼룩이 있으면 물걸레 전용 모드로 전환하는 등 먼지와 바닥 상황에 맞게 효율적인 청소가 가능하다. 카펫 구간에서는 물걸레를 바닥에서 최대 20mm까지 들어올리는 오토 리프팅 기능으로 2차 오염을 방지하고 다양한 공간을 효과적으로 청소할 수 있다.

3D 구조광과 RGB 카메라가 탑재된 리액티브 인공지능 (AI) 2.0 장애물 인식 센서가 거울, 반려동물 용품 등 73개 장애물을 식별하고 회피한다. 스마트 음성안내 기능도 새롭게 적용했다. 사용자가 ‘헬로 로키’라고 말하면 작동이 시작되며 청소 일시 중지, 청소 공간 지정, 자동 먼지 비움 및 물걸레 세척 등 다양한 기능을 음성으로 편리하게 지정할 수 있다.

본체와 호환되는 8-in-1 올인원 도크는 최대 60도 물걸레 온수 세척,물걸레 열풍 건조,도크 셀프 클리닝,지능형 먼지 감지,자동 먼지 비움,자동 물통 채움,자동 세제 디스펜서,오프피크 충전 등의 8가지 기능을 갖춰 사람이 손대지 않고도 전자동으로 유지보수를 할 수 있어 편리하다.

로보락은 이번 신제품 출시에 맞춰 고객 서비스(CS)를 한층 강화했다. 기존 18개 로보락 AS 센터에 하이마트 AS 접수 지점을 더해 총 352개 지점으로 확대해 더욱 쉽고 빠른 현장 수리 서비스를 제공한다. 신제품 론칭을 기념해 무상 AS 기간은 2년까지 연장한다. 또한 직접 방문 접수가 어려운 소비자를 위한 도어 투 도어 방문수거 서비스를 제공한다. 추후 직배수 제품 구입 고객 대상 전문업체를 통한 방문 설치 서비스 등도 제공할 예정이다.

로보락은 이날 새로운 무선청소기 라인업인 ‘플렉시’도 공개했다. 현재 로보락이 판매 중인 무선 제품 ‘다이애드’와 마찬가지로 먼지 흡입과 물걸레 청소 모두 가능하다는 점은 같지만, 플렉시는 모서리 청소와 낮은 가구 아래까지 청소할 수 있도록 특화됐다. 물걸레가 더러워졌을 자동으로 세척을 진행하고 열풍건조도 가능하다.

로보락은 170여개국에 진출한 글로벌 1위 로봇청소기 기업이다. 글로벌 시장조사기관 집계에 따르면 2023년 로보락의 국내 시장점유율은 35.5%로 전체 로봇청소기 시장 1위를 기록했다. 또한 150만원 이상의 하이엔드급 로봇청소기 시장 점유율 80.5%를 기록하는 등 국내 로봇청소기 시장을 이끌고 있다.