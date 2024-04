“ACE를 기억해요”...LG전자 조주완, 직원들 성과 위한 리더십 강연

사진 확대 LG전자 조주완 CEO가 지난 15일 서울 여의도 LG트윈타워에서 ‘CEO F·U·N Talk’을 열고, 리더십을 위한 행동원칙으로 ‘A.C.E’을 제시했다.

조주완 LG전자 최고경영자(CEO)가 직원들을 대상으로 한 강연을 하며 리더십을 위한 행동 원칙을 밝혔다.

16일 LG전자에 따르면 조 CEO는 지난 15일 여의도 LG트윈타워에서 CEO 펀톡(F·U·N TalK)을 열어 “고성과 조직 전환의 핵심은 리더십”이라고 강조하며 ACE 행동 원칙을 제시했다.

ACE는 목표의 명확함(Aim for Clarity), 실행의 신속함(Conduct with Agility), 과정의 완벽함(Excellence in Process)을 뜻한다.

지난해 이어 올해도 CEO 펀톡의 주제를 ‘리더십’으로 선정한 배경은 회사의 지속적인 성장을 위해서는 고성과 조직으로의 전환이 필수이며, 이를 위해선 모두가 리더십을 갖고 담대하게 도전하는 것이 무엇보다 중요하다고 보기 때문이다.

조 CEO “‘끊임없이 탁월함’을 추구하기 위해선 지속적인 학습과 개선 열정 그리고 목표 설정과 남다른 실행력을 확보해야 하며, ‘경쟁 대비 뛰어난 성과’를 위해서는 차별화된 경쟁 우위를 확고히 하면서 고객이 인정하는 경험과 가치를 제공할 수 있어야 한다“고 강조했다.

그는 고성과 조직 전환을 위한 원동력과 추진력에 대해서도 “모두가 동참하는 조직문화의 힘에서 비롯되며, 이는 각자 리더십을 발휘해 ACE 행동원칙을 실천할 때 더욱 강력해 질 것”이라고 덧붙였다.

이날 조 CEO는 3P(Product·Process·People)에 집중하자는 당부도 건넸다.

그는 제품서비스(Product) 분야 우수 사례로 고객들에게 새로운 경험을 제공하며 시장 수요를 창출하고 있는 구독 사업을 들었다.

일하는 방식(Process) 측면에선 고객경험 데이터 기반으로 개발한 공감지능(Affectionate Intelligence) 솔루션과 다양한 AI 시스템 사례를 꼽았다.

구성원 역량(People) 영역에선 체계적인 육성체계와 회사에서 준비 중인 다양한 지원 방안을 소개했다.

조 CEO는 조만간 리더들의 마음 건강 프로그램과 코칭 역량을 강화할 기회를 마련할 것이라고 밝혔다.

CEO 펀톡(F·U·N TalK)은 조 CEO가 취임한 후 구성원들과 소통하기 위해 만든 프로그램이다. 이번이 10번째로 총 1만여명이 참여했다.