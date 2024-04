사진 확대

조주완 LG전자 최고경영자(CEO·사장·사진)가 고성과 조직으로 거듭나기 위한 리더십 행동 원칙을 밝혔다.조 CEO는 지난 15일 서울 여의도 LG트윈타워에서 CEO 펀톡(F·U·N TalK)을 열고 "고성과 조직 전환의 핵심은 리더십"이라며 ACE 행동 원칙을 제시했다. ACE는 목표의 명확함(Aim for Clarity), 실행의 신속함(Conduct with Agility), 과정의 완벽함(Excellence in Process)을 뜻한다.고성과 조직에 대해선 "경쟁 대비 뛰어난 성과를 창출하고 회사와 구성원 모두가 함께 성장하는 조직"이라고 정의를 내렸다. 이어 그는 "학습, 개선 열정, 목표 설정과 남다른 실행력을 확보해야 한다"면서 "차별화된 경쟁 우위를 확고히 하며 고객이 인정하는 경험과 가치를 제공할 수 있어야 한다"고 말했다.ACE 행동 원칙뿐만 아니라 조직문화를 개선해야 고성과를 낼 수 있다는 점도 강조했다.[성승훈 기자]