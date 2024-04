육아휴직처럼 … 이젠 아픈 가족 돌보는 '돌봄휴직'도 확산 [Books & Biz]

풀타임·파트타임 미국인 중

'드러나지 않은 간병인' 17%

이들 매년 평균 6.6일 일못해

업무생산성 280억달러 줄어

이상적인 돌봄휴직은 유급에

돌아와도 동일업무등 보장을

Who Cares 에밀리 켄웨이

현재는 '100세 시대'다. 기대 수명이 길어진 만큼 건강한 삶을 살기 위해 사람들은 다양한 노력을 한다. 바른 식습관 갖기, 꾸준히 운동하기, 긍정적으로 생각하며 살아가기, 은퇴 후에도 시니어 일자리 찾기 등 고령화 시대를 준비하는 방법은 많다.하지만 건강하게 살려고 해도 사람들이 피해 갈 수 없는 현상이 있다. 노화와 지병이다. 아무리 건강을 챙기더라도 누구나 나이 들고, 나이와 상관없이 지병이 찾아올 수 있다. 심지어 안타깝지만 태어날 때부터 건강이 안 좋은 사람도 있다. 이들을 돌보기 위해 가족이 대개 돌봄 서비스를 신청하거나 가정 방문 요양사를 고용한다.하지만 의사나 요양사만이 돌봄이 필요한 사람들을 위해 일하지 않는다. 근본적으로는 가장 가까이 있는 가족이 케어가 필요한 사람들을 위해 헌신한다. 그렇지만 이들의 수고는 크게 이야기되거나 드러나지 않는다. 돌봄서비스를 사용하더라도 가족의 몫이 없어지는 것이 아닌데도 말이다. 아니, 오히려 전문 요양사들과의 일정 조율 등 할 일이 태산이다.노동정책에 대해 리서치하고 글을 쓰는 에밀리 켄웨이 역시 드러나지 않은 간병인(caregiver)이었다. 그는 2016년부터 편찮으신 어머니를 돌봐 드렸다. 처음에는 크게 힘든 일이 없었지만 시간이 지나면서 암진단을 받고 투병 중이신 어머니를 돌봐드리며 켄웨이 저자의 역할은 커져만 갔다. 약 종류부터 항암치료 후 환자의 증상까지 많은 것을 배우며 어머니를 간병했다. 그리고 2020년 어머니가 세상을 떠나실 때까지 가족을 대표해 홀로 어머니의 간병인 역할을 했다.어머니를 위한 간병생활을 하며 켄웨이는 전문 간병인이 아닌 본인처럼 무보수로 사랑하는 가족, 친구 등을 돌보는 드러나지 않은 간병인들이 얼마나 많은지를 깨닫고 이들의 고충을 듣고 '돌봄 산업'에 대해 깊게 생각하고 연구하게 됐다. 그의 저서 '누가 돌보나요: 숨겨진 돌봄의 위기와 이를 해결하는 방안(Who Cares: The Hidden Crisis of Caregiving, and How We Solve It·Seal Press 펴냄)'은 아픈 사람들을 돌보는 드러나지 않은 간병인들의 노력과 수고가 얼마나 간과돼 있는지를 꼬집는다.드러나지 않은 간병인이 얼마나 많이 있는지부터 살펴보자. 켄웨이가 조사한 다양한 비영리 단체 자료에 따르면 2021년 기준 미국에는 약 5억6400명의 드러나지 않은 간병인이 있다. 이는 총인구의 약 17%다. 영국에는 약 900만명(총인구의 약 13%)이 드러나지 않은 간병인으로 '일하고' 있다.저서에서 켄웨이는 드러나지 않은 간병인들이 직면하는 가장 큰 문제 중 하나를 일자리라고 단언한다. 가족 중 한 명이 아파 그를 돌보게 된다면 시간과 돈이 가장 필요하다. 아픈 가족을 돌보기 위해 필요한 시간, 그리고 돌봄과 의료 서비스 비용을 위한 돈이 절실하다. 하지만 회사에 있는 시간이 절대적으로 많은 직장인들에게는 가족을 돌볼 수 있는 시간이 제한된다. 그래서 가족을 돌보기 위해 대개 연차를 내는데 이에 따르는 업무생산성 감소는 상당하다. 과거 갤럽이 조사한 바에 따르면 풀타임 혹은 파트타임으로 일하는 미국인 중 6분의 1이 드러나지 않은 간병인인데, 이들이 가족을 돌봐야 해 근무하지 못하는 날은 매년 평균 6.6일이다. 갤럽은 풀타임 근무자들이 간병으로 나오지 못하는 시간에 따라 감소하는 업무생산성을 가치로 환산하면 매년 250억달러가 될 것이라 추정했다. 파트타임 근무자들의 결근까지 포함하면 매년 감소하는 업무생산성의 가치는 280억달러로 추정됐다.나아가 가족 상태가 악화되면 일을 그만두고 풀타임으로 간병에 임하는 사람들도 많다. 경제생활이 멈추니 간병에 필요한 돈이 부족한 악순환으로 이어지는 것이다. 한 자료에 따르면 미국에서 드러나지 않은 간병을 위해 근로자들이 일을 줄이거나 그만둬 잃은 수입의 총액은 매년 약 5220억달러 정도다.이러한 악순환을 겪는 드러나지 않은 간병인을 위해 기업은 어떠한 도움을 줄 수 있을까? 켄웨이는 영국 버밍엄대의 리서치 펠로인 카밀 알라드를 인터뷰하며 이에 대해 알아봤다. 결론적으로 기업은 직원들에게 '돌봄 휴직(care-leave policy)'을 제공해 드러나지 않은 간병인들에게 도움을 줄 수 있다. 켄웨이 저자가 강조하듯, "이제 많은 국가에서 육아휴직을 보장한다. 하지만 간병인에게 휴직 권리를 보장해주는 곳은 드물다." 이는 우리나라 기업들을 포함해 앞으로 펼쳐질 고령화 사회에 대비하기 위해서 기업들이 새겨야 하는 말로 다가온다.이상적인 돌봄 휴직에는 몇 가지 원칙이 있다. 그중 일부를 소개하겠다. 첫째, 돌봄 휴직자들은 유급 휴직자여야 한다. 알라드에 따르면 프랑스에서는 드러나지 않은 간병인들은 1년에 최대 3개월 동안 유급 휴직을 갈 수 있다. 네덜란드에서는 1년에 최대 10일간 단기 휴직을 내고, 휴직 기간에는 급여의 70%가 지급된다.덧붙여 이상적인 돌봄 휴직은 유연적이어야 한다. 개인이 언제, 얼마만큼 돌봄휴직을 사용할 것인지에 대한 유연적인 제도가 있어야 한다는 의미다. 누군가 직원의 돌봄을 필요로 하는 시기는 예측 불허하기 때문에 유연성이 꼭 있어야 한다.또 다른 원칙은 돌봄 휴직을 다녀온 직원들에게 일자리를 보장하는 것이다. 직원이 복직한 후 같은 업무를 휴직을 가기 전 동일한 직급과 급여로 할 수 있게 일자리를 보장하는 것이 이상적인 돌봄 휴직 원칙이다.[윤선영 연구원]