연안 지키는 방어막 ‘수중 방파제’, 해안선 변화 예측 정확도에 성패 달려

사진 확대 방파제 덮치는 너울성 파도 [사진출처=연합뉴스]

바닷가에 가면 흔히 볼 수 있는 건축물이 있다. 방파제다.

방파제는 해안의 방어막이다. 기후변화로 더 거세진 태풍과 너울성 파도로 발생하는 연안침식을 예방하기 위해 설치한다.

다만, 해수면 위로 설치된 방파제는 경관을 해친다. 요즘은 ‘바다 뷰’를 덜 해치는 수중 방파제를 선호한다.

다만, 수중 방파제 설치에 따른 배후 해안선 변화에 대해서는 정립된 예측 방법이 없다. 예측이 제대로 이뤄지지 않으면 수중 방파제는 약이 아니라 독이 될 수도 있다.

이런 가운데 ‘수중 방파제 건축에 따른 해안선 변화 예측’(Evaluation of beach response due to construction of submerged detached breakwater) 논문이 최근 ‘프론티어 인 마린사이언스’(Frontiers in Marine Sciencs)에 발표돼 업계의 이목을 끌고 있다.

논문에서 연구진은 수중 방파제를 통과한 파도의 전달 특성을 분석, 해안선에 미치는 영향을 간단하게 예측하는 방법을 제시했다.

연구 결과, 수중 방파제 축조 이후 해안선은 방파제를 통과한 파도의 방향과 직각 방향으로 자리 잡는 것으로 나타났다.

이러한 분석 결과는 이안제(offshore breakwater)에서 쓰이는 기존 방법과 비슷한 결과를 얻을 수 있다는 사실이 확인됐다.

연구진은 수중 방파제가 설치된 동해안의 두 해변(안목, 봉포천진)의 변화 추이와 이번에 개발한 수식을 통한 예측치를 비교하는 방법을 통해 새로운 방법의 실용성을 확인했다.

이정열 성균관대 교수는 “수중방파제 축조에 따른 해안선 변화를 신속하고 정확하게 예측할 수 있는 기술을 제안했다”며 “장기간의 모니터링 결과와 비교해 예측기술의 정확도를 확보했다”고 설명했다.

임창빈 스페인 칸타브리아대 환경수리학연구소 박사는 “수중 방파제의 위치와 크기 등 최소한의 정보만으로 쉽게 해안선의 변화를 예측할 수 있다”며 “침식방지 대책 수립 때 수중 방파제의 규모와 방향 등을 결정하는데 기여를 할 것”이라고 말했다.

기존 방법을 통해 구조물 설치에 따른 해안선 변화를 예측할 때는 관측 자료를 가능한 많이 획득한 뒤 수치모델을 돌리는 긴 과정을 거쳐야 한다. 새로운 예측 기법을 통하면 비교적 간단하게 구조물의 영향을 예상할 수 있다.

김종범 지오시스템리서치 박사는 “복수의 수중 방파제를 설치할 경우 한꺼번에 다 축조하는 게 아니라 순서대로 축조한다”며 “건축물 축조와 해안선에 대한 영향을 파악하는데 오랜 시간이 걸리다보니 설치하는 사이에도 사전에 예측한 것과는 다른 결과가 나오는 한계가 있다”고 밝혔다.

김 박사는 “이번에 개발한 기법을 통해 간단하게 계산을 할 수 있기 때문에 시차와 시공순서에 따른 변화까지 쉽게 파악할 수 있다”고 강조했다.

연안 침식은 1970년대부터 긴급한 해양공학적 이슈로 대두됐으며 전 세계 연안국가들 모두 시급히 풀어야 할 국가적 문제로 부상했다.

우리나라는 연안침식 문제에 대응하기 위해 1999년 연안관리법을 제정했고, 2000년부터 10년 주기로 연안정비기본계획을 수립하고 있다.

인공 구조물 설치로 인한 해안선 변화 예측 연구의 필요성이 증가함에 따라 해양수산부는 2000년대부터 연안침식 관련 연구개발을 지속하고 있다. 이번에 나온 예측 기법은 그 성과물 가운데 하나다.