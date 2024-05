“지구 온난화의 시대는 끝났다(The era of global warming has ended).”

지난해 7월 안토니우 구테흐스(Antonio Guterres) 유엔(UN) 사무총장은 뉴욕 유엔 본부에서 지구온난화의 종식을 공식 선언했습니다. 그리고 이렇게 덧붙였습니다. “이제, 지구가 끓어오르는 시대가 왔다(Now, the era of global boiling has arrived).”

구테흐스 사무총장의 발언은 유럽연합(EU)과 세계기상기구(WMO) 가 발표한 새로운 데이터에 기반한 것입니다. 데이터에 따르면 2023년 7월 지구 기온은 인류가 측정을 시작한 이후 쓰여진 모든 기록을 깨뜨렸다 합니다. ‘이제는 정말 위험해!’라는 절박한 호소인 셈입니다.

사진 확대 캘리포니아 산타크루즈 산 정상 부근 해발 800m에 위치한 릿지(Ridge) 와이너리의 올드바인(늙은 포도나무)에서 새 순이 자라고 있다. 와이너리 너머 산 호세 시내와 샌프란시스코만이 보인다. 전형민 기자.

기후 위기가 불러온 트렌드, 지속가능성