상사가 자기 실적 홍보하면 … 직원도 열정 불사르는 효과

'자기 홍보의 힘' 논문 공동 집필 앤디 얍·켈리 날트

긍정적 자기홍보 결과내려면

상사가 부하직원 롤모델이고

그의 성취가 경력과 연관돼야

동료직원 홍보는 부정적 효과

"난 왜 달성 못했지" 위협 느껴

사진 확대

타인을 존중하고 본인을 내세우지 않는 '겸손한 리더십'의 중요성은 오랜 시간 동안 강조돼 왔다. 미국 경영 컨설턴트 짐 콜린스는 저서 '좋은 기업을 넘어 위대한 기업으로'에서 위대한 기업의 리더 특징을 겸손함과 직업적 의지의 융합이라고 설명했다.이처럼 겸손함은 리더들이 갖춰야 할 덕목으로 생각돼 왔다. 겸손함이 미덕이면 상급자는 훌륭한 성과를 내더라도 이를 드러내거나 내세우지 말아야 할까? 상사가 본인의 성공을 부하직원들에게 자랑하고 알리면 이는 직원들에게 어떤 영향을 미칠까? 매일경제 MK 비즈니스 스토리는 앤디 얍 인시아드대 교수와 켈리 날트 IE 대학 교수와 인터뷰하며 이에 대해 알아봤다.두 교수는 상사가 본인의 성과와 성공을 자기 홍보를 할 때 직원들에게 미치는 영향에 대해 함께 연구조사했다. 미국, 영국, 싱가포르에서 총 2599명의 성인을 대상으로 9개 실험연구를 진행한 결과, 상사들이 자기 홍보를 하면 부하직원들이 영감을 얻고 동기 부여가 된다는 점이 드러났다.하지만 동료 직원이나 본인보다 후배인 직원이 자신의 성과에 대해 자랑하면 상사의 자기 홍보가 불러오는 효과와 같은 긍정적 영향은 없었다.얍 교수와 날트 교수의 연구를 담은 논문 '자기 홍보의 힘: 상사의 자랑이 부하직원에게 미치는 긍정적 영향(원제: The Self-Promotion Boost: Positive Consequences for Observers of High Rank Self-Promoters)'은 미국 심리학회(APA)가 발간하는 학술지 '성격 및 사회심리학 저널'에 실렸다.매일경제 MK 비즈니스 스토리는 얍 교수와 날트 교수와 인터뷰하며 상사의 자기 홍보가 부하직원에게 긍정적인 영향을 미치는 이유와 구체적으로 어떤 유형의 상사의 자기 자랑이 부하직원들에게 동기 부여를 하는지에 대해 이야기를 나눴다. 다음은 두 교수와의 일문일답.―상사들의 자기 홍보가 부하직원에게 미치는 영향에 대해 연구하고 논문을 함께 집필하게 된 계기는.▷얍 교수=자기 홍보를 즐기는 상사들이 있었다. 그중 본인의 성과와 성공을 자랑할 때 내가 영감을 받은 상사들이 있었고, 다른 한편으로는 내 사기를 꺾은 상사들도 있었다. 그 이유에 대해 알고 싶어 연구를 했다.▷날트 교수=박사과정생이었을 때 지도교수를 비롯해 나에게 조언을 준 사람들이 본인의 성과를 공유할 때가 있었다. 당시 그들의 말을 듣고 동기 부여가 됐다. 하지만 동료들이 자신의 성과를 홍보하면 매우 스트레스를 받았다. 그 이유를 찾기 위해 연구가 시작됐다.―연구 결과는 어땠나.▷얍 교수=자기 홍보와 관련해 사람들은 '셀프 홍보'하는 개인을 지켜보는 타인의 심리적 변화에 대해 생각하지는 않는다. 연구 결과, 본인 성과와 성공에 대해 홍보하는 사람들을 지켜보는 이들의 마음은 상하관계를 기준으로 다르게 일어난다. 자기 홍보를 하는 사람이 동료 직원이면 이에 위협을 느낀다. '동료 직원이 낸 성과를 나는 왜 달성하지 못했을까' 하는 생각에 위협을 느끼는 것이다. 하지만 상사가 스스로의 성과를 자랑하면 영감을 얻는다. 하지만 여기에는 조건이 있다. 개인이 존경하는 사람, 즉 상사가 '롤모델'인 경우에 영감이 일어난다.―존경하는 상사가 자기 홍보를 하면 왜 부하직원들에게 동기 부여와 영감이 일어날까.▷얍 교수·날트 교수=사람들의 존경을 받는 상사가 자기 홍보를 하면 부하직원들은 이를 본인이 비슷한 성공을 이룰 수 있도록 뒷받침하는 지침서라 여긴다. 즉 부하직원들도 미래에 상사처럼 될 수 있다는 가능성을 시사하기에 동기 부여가 된다.―구체적으로 롤모델 상사의 자기 홍보는 부하직원들에게 어떤 영향을 미치는가.▷날트 교수=부하직원들이 진행하고 있는 업무를 잘 끝내도록 그들에게 동기를 부여하고 영감을 일으킨다.―롤모델이라는 점을 제외하고 상급자의 자기 홍보가 부하직원에게 긍정적인 영향을 미치기 위한 조건은.▷얍 교수·날트 교수=상사의 성공이 직원들도 이룰 수 있는 성과로 간주돼야 한다. 또한 상사가 성취한 일이 부하직원들의 커리어와 연관돼야 한다.―상사의 자기 홍보가 부하직원들 성과에 직접적인 영향도 미칠까.▷얍 교수=이에 대한 연구를 하진 않았다. 하지만 동기 부여가 성과에 미치는 영향을 기반으로 말하자면 이론적으로 상사의 본인 업적 자랑이 부하직원들 성과에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.―앞서 말했듯 흥미롭게도 동료 직원의 자기 홍보는 사람들에게 동기 부여를 주진 않았다. 이에 대해 자세히 설명해달라.▷얍 교수·날트 교수=동료 혹은 본인보다 직급이 낮은 사람들이 자기 홍보를 하면 부정적인 효과가 일어난다. 자랑을 하는 사람들은 오만하다고 여겨진다.사회적 비교 관련 연구는 개인과 비슷한 위치에 있는 사람이 좋은 업무성과를 보이면 사람들은 위협을 느낀다. 개인의 현재 '성적표'와 차이가 큰 동료의 성공은 좋게 받아들여지지 않는다.[윤선영 연구원]