무료 멤버십 '진심' 통했다 홈플러스회원 1천만명 돌파

C커머스 공세 속에서 단골을 확보하기 위한 유통업계의 멤버십 경쟁이 치열한 가운데, 홈플러스의 마이홈플러스 회원이 1000만명을 넘어섰다. 하나의 멤버십으로 홈플러스 전 채널(마트·슈퍼마켓·온라인)에서 혜택을 누릴 수 있는 데다 무료 멤버십으로 고객 부담을 낮춘 차별화 전략이 주효했다는 평가다.27일 유통업계에 따르면 홈플러스의 무료 멤버십 서비스인 마이홈플러스 회원이 지난 주말을 기점으로 1000만명을 넘어섰다. 국내 경제활동인구 3000만명 중 3분의 1에 달하는 인구가 홈플러스 멤버십에 가입한 셈이다. 이는 홈플러스가 온·오프라인 통합 무료 멤버십으로 내놓은 '홈플 ONE 등급제' 출범 후 1년 만에 거둔 성과다.홈플 ONE 등급제는 홈플러스가 지난해 6월 내놓은 프로그램으로 채널별 연계를 강화했다. 홈플러스·홈플러스익스프레스·온라인을 구분해 운영해온 기존 등급제를 통합해 홈플러스 전 채널에서 혜택을 누릴 수 있게 했다. 여기에 더해 2개월간 4회 구매에 70만원 이상을 쓰면 획득할 수 있는 VIP+ 등급은 최대 12% 할인 등 쇼핑 쿠폰, 생일 선물, 무료 주차 등 다양한 혜택을 제공해왔다.멤버십 통합 이후 가입자 증가 속도가 빨라지고 있다. 특히 20대 고객 가입 신장률이 36%로 가장 높다.홈플 ONE 등급제 이용으로 가장 많은 혜택을 받은 고객은 연간 최대 40만원 이상을 할인받고, VIP+ 고객 중 30%는 10만원 이상의 할인 혜택을 누린 것으로 나타났다.회사 측에 따르면 홈플 ONE 등급제 출범 이후인 지난 1년간 무료 주차, 장바구니 대여 등 다양한 편의 서비스를 제공해 홈플러스 고객들이 200억원 이상의 혜택을 받은 것으로 추산된다.[이효석 기자]