SGC솔루션, 중국에 글라스락 X 위글위글 협업 제품 출시

사진 확대

생활유리제조전문기업 SGC솔루션이 자사의 중국 법인과 비엠스마일의 라이프스타일 브랜드 위글위글과의 협업 제품을 중국 현지 온·오프라인에 출시했다고 19일 밝혔다.

SGC솔루션 중국 법인과 위글위글이 협업해 출시한 제품은 ‘샤이닝 텀블러’와 ‘시리얼 머그’로, 글라스락 유리 소재에 위글위글의 유니크한 디자인을 적용했다. 샤이닝 텀블러는 넉넉한 500ml의 용량으로 다양한 음료를 담아 즐길 수 있고, ‘유 메이크 미 스마일(you make me smile)’, ‘스마일 젤리(smile jelly), ‘스마일 위 러브(smile we love)’의 3종으로 구성됐다. 시리얼 머그는 넓은 입구와 일체형 손잡이로 이뤄진 제품으로, 안전하게 적층이 가능한 바닥 디자인으로 보관이 용이하고 ‘스마일 젤리(smile jelly), ‘스마일 가든(smile garden)’, ‘스마일 위 러브(smile we love)’의 3종으로 구성됐다.

이번 콜라보 제품은 중국 타오바오 온라인 플랫폼 내 글라스락 플래그샵 및 위글위글 플래그샵과 지난 4월 오픈한 위글위글 글로벌 플래그십 스토어 ‘위글위글집 상해점’ 등 중국의 다양한 온·오프라인에서 판매되며 긍정적인 반응을 얻고 있다.

이외에도 중국 위글위글과 콜라보한 주방가전 신제품을 이번 하반기 중에 론칭한다. 위글위글의 주방가전 콜라보는 글라스락이 최초 브랜드다. 여름에도 따뜻한 차를 마시는 현지 문화를 반영한 웰빙머그 품목을 7월 중 출시하고, 여름 시즌에 맞는 과즙기 등 총 7종의 신제품을 선보일 계획이다.

한편 국내에서는 글라스락X위글위글 제품의 높은 인기에 힙입어 2차 콜라보 제품으로 햇밥용기 3종, 시리얼 머그 2종, 아이스 머그 2종을 홈플러스 오프라인 매장에 단독 선출시 후 홈플러스 온라인몰 및 글라스락 공식몰에도 판매를 시작했다.

SGC솔루션 생활용품사업본부 임광빈 본부장은 “이번 콜라보 제품들은 메이드 인 코리아 신뢰의 높은 제품력과 디자인 퀄리티로 시장에서 차별화되어 좋은 성과를 올리고 있다”며 “중국시장에서도 글라스락 글로벌 브랜드 인지도 제고를 위해 경쟁력을 강화한 다양한 상품군을 계속해서 선보일 예정”이라고 전했다.

SGC솔루션은 글로벌 유리밀폐용기 브랜드 글라스락을 북미, 유럽을 비롯한 전 세계 96개국에 수출해왔고 코스트코, 샘스클럽 등 세계 각국의 대형 유통망에 입점하며 오랜 기간 해외에서 안전성과 우수한 품질을 인정받고 있다.