[손관승의 리더의 소통] 사이먼 앤드 가펑클의 4월 노래

벚꽃, 꽃비가 흩날리는 계절

위로 전하는 노래에 끌리다

"거봐, 내가 뭐랬어" 냉소보단

그저 들어만 줘도 위로 선사

사진 확대

벚꽃이 만개하고 꽃비가 내리는 4월이 찾아오면 사이먼 앤드 가펑클의 노래 'April Come She Will(4월이 오면 그녀도 찾아올 거야)'을 듣는다. 서정적 멜로디와 시처럼 아름다운 노랫말이 어울려 닫혀 있던 마음을 활짝 열게 한다. "4월이 오면, 그녀는 돌아오겠지. 봄비로 개울이 불어 넘치는 5월이 오면, 그녀는 내 품에 쉬면서 다시 머물겠지. 6월이 오면, 그녀의 마음이 변하겠지. 밤새도록 쉼 없이 거리를 헤매는 7월이 오면, 가는 곳을 알리지 않고 그녀는 떠나겠지…."영화 '졸업'의 사운드트랙으로 삽입되어 큰 인기를 끌었으며 60년 가까이 식지 않는 인기를 유지하고 있는 노래다. 폴 사이먼은 1964년 잠시 영국에 체류할 때 만났던 한 여성의 마음 변화를 계절이 바뀌는 것에 비유해 이 곡을 썼다고 한다. 이 노래뿐 아니라 '험한 세상 다리가 되어' 'Boxer(권투선수)' 'Sound of Silence(침묵의 소리)' 등 그가 만든 노래는 세대를 건너뛰어 지금까지도 외롭고 상처받은 이들의 마음을 파고들고 있다. 미국 유력 잡지 '뉴요커'와의 인터뷰에서 사이먼은 이토록 많은 이들에게 사랑받을 줄 정말 몰랐다고 고백했다. 그 비결은 뭘까. "사람들은 자신이 혼자라는 걸 두려워해요. 제가 느꼈던 감정을 노래로 들으면서 사람들은 이렇게 말하더군요. 나는 혼자가 아니야!"사이먼의 말처럼 누구나 외톨이가 되기는 싫다. 이 노래에서 4월은 은유다. 애인의 마음일 수도 있고, 대중의 마음일 수도 있다. 봄날처럼 사람의 마음도 자주 변한다. 권력의 유무, 부자와 가난한 사람, 배움의 많고 적음에 관련 없이 사람들은 불안하다. 사회적 불안감(social anxiety)에도 시달린다. 심리학자들에 따르면 사회적 불안이란 다른 사람들에게 어떻게 비치고 평가받을지 두려워하는 현상이다. 자기검열 현상도 늘어난다. 타인의 감정을 상하지 않도록, 예상되는 위험을 피할 목적으로 솔직한 표현을 스스로 검열한다는 뜻이다.직장에는 '미스터 거봐' 혹은 '거봐 여사'들이 적지 않기 때문이다. 회의 시간에는 아무 말도 하지 않고 있다가 누군가의 제안이 거절되었을 때 딴소리하는 부류다. '내가 뭐라고 했어? 거봐, 안 된다고 했잖아!'라는 식의 방관자 혹은 냉소적 태도로 일관하여 조직의 창의성과 도전정신을 혼탁하게 만드는 사람이다. 남을 비난하는 방식으로 자신의 존재 이유를 증명하려 한다. 자기 생각이나 걱정거리, 의견이 드러났을 때 놀림을 받거나 불이익을 받지 않는다는 심리적 안전감이 필요한 이유다. 이 노래를 듣다 보면 새삼 소통이라는 게 무엇인지 떠올려 본다. 이 노래의 위대함은 사람들에게 구체적 해법을 주었기 때문일까. 아니다. 그저 사람들의 고민을 들어주고 함께 아파했을 뿐이다. 애써 가르치려 하지 않고 군림하지도 않는다. 뜨거움, 헤어짐, 계절, 헤맴, 이처럼 얼핏 사소하게 느껴질 수도 있는 일상과 감정에 가치와 의미를 부여했다. 사람들은 그것만으로도 공감하며, 위로받고 다시 힘을 낸다. 작고 사소한 것에 의미를 부여하는 행위, 어쩌면 그것이 음악과 예술, 글의 매력 아닐까.사회생활은 물론 창작행위와 다르다. 그렇더라도 아이디어는 얻을 수 있을 것 같다. 공감 없는 지도력은 아무리 열심히 해도 엔진오일이 부족한 자동차처럼 삐걱거리는 소리가 난다. 마음이 움직이지 않으면 행동하지 않는 시대이기 때문이다. 마음이 열려야 귀도 열리고 실질적인 대화와 타협도 이뤄진다. 타협은 민주사회의 덕목이다. 공감은 리더십의 튜닝과도 같아서 튜닝이 자동차의 성능을 향상해 주는 것처럼 공감도 리더의 진심을 튜닝시켜 준다. 뭔가 막혀 답답하다면 사이먼 앤드 가펑클의 노래를 들어보자. 노랫말처럼 4월에 간절한 그 무엇이 찾아올지도 모르니까.[손관승 리더십과 자기계발 전문작가]