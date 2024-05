[기고] 전통적 경영학 시대의 종언

사진 확대

최근 두바이에 다녀왔다. 두바이는 10여 년 전에 있었던 그 도시의 미래에 대한 회의론을 일축하고 21세기 중심 도시로 눈부시게 탈바꿈하고 있었다. 두바이에는 세계 경영대학 랭킹 2위인 영국의 런던비즈니스스쿨과 3위인 프랑스 인시아드(유럽경영대학원)가 이미 분교를 설립했고, 올해에도 미국과 유럽의 유수 대학들이 속속 둥지를 틀고 있다.그중 하나가 네오호라이즌경영대학(Neohorizon School of Business·NHSB)이다. 스타트업으로 시가총액 10억달러를 넘어선 유니콘 기업, 100억달러를 넘어선 데카콘 기업을 만들어낸 중국과 미국의 창업자 여러 명이 의기투합하여 두바이에 설립하고 있는 대학이다. 나는 이 대학 설립 멤버로 참여해서 두바이가 속한 유나이티드아랍에미리트(UAE) 교육부 관리들을 만났다.그들은 독특한 조건을 제시했다. 경영학 석사(MBA) 과정으로 NHSB를 시작하겠다는 우리 제안을 거부하고, 경영학 박사 과정을 먼저 개설하라는 주문을 한 것이다. 경영학 박사 과정을 통해서 아직 미국을 비롯한 어느 선진국에서도 개발하지 못하고 있는 인공지능(AI) 기반 경영학을 연구하라고 요구했다.그 이유는 명쾌했다. 진흙탕 같은 시장에서 열심히 노력해서 성공을 한 기업인들에게 제공해온 전통적인 경영학의 시대는 지났다는 것이다. 정보기술(IT), 특히 AI로 무장한 과학자들이 첨단과학을 기반으로 해서 창립하는 기업에 도움을 주는 미래 지향적인 경영학이 필요하다고 했다.우리는 승복했다. 그 대신 타협안을 제시했다. 올해 10월에 경영학 박사 과정을 개설한 다음, MBA 과정을 내년에 순차적으로 개설하겠다고 했다. 세계 어느 경영대학에서도 MBA 과정에서는 석사학위 논문 대신 학생 각자가 현장 경험을 기반으로 한 비즈니스 프로젝트(BP)라는 보고서를 작성하는 것이 일반적이다. 우리도 계획서에 당연히 BP를 학위 취득 조건으로 포함했다. 그러나 UAE 교육부는 BP를 용납하지 않았다. 경영자들이 연구의 중심점에 서서 미래 기업을 위한 경영학을 이끌어야 한다고 했다. 학술저널에 게재할 만한 수준의 석사학위 논문 작성이 그들의 NHSB 설립 허가 조건이었다.귀국 비행기에서 내내 잠을 자지 못했다. 한국 밖의 세상이 빛의 속도로 변화하는 모습을 두 눈으로 보았다. 그동안 나는 경영학자로서 어디에서 무엇을 하면서 어떤 변화를 하고 있었는가. UAE 교육부 관리만큼의 혜안도 가지지 못한 스스로를 바라보면서 자괴감에 빠졌다.고민하는 가운데 생각을 정리했다. 경영학, 창업, 첨단과학, IT, AI는 동의어가 되었다. 이들은 각각 전문가가 따로 필요 없는 한 분야가 되었다. 창업을 하는 첨단과학 분야의 경영자는 IT, 특히 AI를 자유자재로 활용하는 전문가가 되어야 한다. 다양한 첨단과학을 융합한 기업을 미래로 끌고 가는 주체는 경영자다.경영학자가 경영학만 가르쳐서 경영자를 양성하는 시대는 지났다. 경영대학이 생산, 마케팅, 재무, 인사, 회계, 전략과 같은 전통적 틀에 갇혀 있다면 미래 경영자 양성 기관이라는 고유의 역할을 포기할 수밖에 없다. 경영대학은 미래 지향적이 되어야 하고 IT, 특히 AI를 다뤄야 한다. 경영학은 미래학, 그리고 융합학이다.[조동성 산업정책연구원 이사장 서울대 경영대학 명예교수]