K-컬처 매력 한곳에 담은 팝업 전시 열린다

사진 확대 오는 2일부터 5월 12일까지 서울 하이커 그라운드에서 한국방문의 해를 기념한 코리아 익스프레스 로드 팝업 전시가 열린다. / 사진=한국관광공사

케이팝과 드라마 등 한국 문화를 한 곳에서 경험할 수 있는 팝업 전시회가 열린다. 문화체육관광부와 한국관광공사가 오는 2일부터 5월 12일까지 서울 하이커 그라운드에서 2023~2024 한국방문의 해 기념, 코리아 익스프레스 로드 팝업을 선보인다.

이번 팝업 전시회에는 세계적으로 높아지는 케이팝, 드라마에 대한 인기뿐만 아니라 한국의 일상과 전통문화 등에 대한 높은 관심을 반영했다. 하이커 그라운드 1층부터 5층까지 각기 다른 주제로 풍성한 콘텐츠를 채웠다.

관람객은 한국방문의 해 캐릭터 ‘하니와 꾸기’ 조형물을 설치한 야외마당을 지나 1층 하이커월에서 3D 특별 영상을 만날 수 있다. 2층에는 한국공예·디자인문화진흥원이 개발한 ‘한복웨이브’ 프로젝트의 현대 한복 작품을 전시한다. 케이팝 아이돌이 공연이나 뮤직비디오에서 착용했던 한복을 직접 입어보고 MZ세대에게 큰 인기를 끌고 있는 셀프 포토부스 ‘돈룩업’에서 기념 촬영도 할 수 있다.

3층은 한국 1세대 아트토이 작가 쿨레인(본명 이찬우)의 20주년 기념 전시회 ‘NO TOY, NO LIFE : Beyond the Limits’로 채운다. 4층에는 관람객이 직접 참여하고 체험할 수 있는 전시 공간을 마련, 방문객들이 한국의 다양한 관광지를 자연스럽게 발견할 수 있도록 했다. 더불어 온라인 쇼핑몰 아마존에서 외국인들에게 인기가 많은 갓, 포대기, 호미 등을 재치 있게 소개하는 공간도 마련된다.

5층은 한국 전통 간식거리인 누룽지, 약과 등을 시식할 수 있는 디저트샵, 60년대부터 최신 케이팝까지 감상할 수 있는 뮤직 스테이션으로 꾸민다.

이학주 한국관광공사 국제관광본부장은 “공사는 신규 방한 수요를 창출하기 위해 한국과 특별한 인연을 지닌 외국인을 초청하는 ‘인바이트유’ 사업과 한류 팬층 대상 대규모 ‘한류관광 페스티벌’ 등을 추진해 외국인 환대 분위기를 이어나가겠다”라고 밝혔다.

공사는 오는 12일 청계천 일대에서 한복 패션쇼를 진행하고 4월 19일부터 5월 12일까지 매주 금요일에 하이커 그라운드 야외마당에서 플리마켓을 운영할 예정이다.