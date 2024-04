이건 놓칠 수 없지…시각적 충격을 주는 특별전시

2전시실서 '비물질성' 주제 특별전

함양아·은다예 쿠아구 미디어아트

케이아티스트서 도슨트 투어도 진행

사진 확대 특별전에서 선보이는 함양아 작가의 미디어아트 '보이지 않는 옷'. 피비갤러리

매년 6월 열리는 세계 최고·최대 아트페어인 아트 바젤을 특별하게 만드는 건 '언리미티드'다. 엄격한 심사를 통해 선정한 갤러리 작가들의 대형 설치작품을 전시해 시선을 강탈하고 특별한 경험을 선사한다.아트 오앤오도 페어 기간 중 2전시실에서 특별전시를 열어 '언리미티드'와 같은 시각적 충격을 선사할 예정이다. 미디어·퍼포먼스 특별전 'Once you Own It'은 '비물질성'을 주제로 진행한다. 판매를 위한 회화 중심으로 전시되는 아트페어에서는 쉽게 접하기 어려운 미디어아트를 만날 수 있는 기회다. 전문 기획자를 큐레이터로 초청해 진행하는 이번 특별전은 아트페어에 참여하는 갤러리와의 협업으로 진행되며, 갤러리 소속 작가들의 작품을 넓은 스펙트럼으로 보여준다.먼저 함양아의 미디어 작품 '보이지 않는 옷'을 피비갤러리가 선보인다. 이 작품은 2008년 에르메스 미술상 후보작으로 올랐던 14분의 단편 영상 작업이다. 완벽한 기술만으로도 가상의 옷을 만들 수 있다고 주장하는 과학자와 옷이 가진 권위를 주장하는 패션 스타일리스트가 대립하는 이야기가 펼쳐진다.함양아 작가는 서울, 뉴욕, 암스테르담, 이스탄불 등을 오가며 영상뿐 아니라 조각, 설치, 오브제 등 다양한 매체를 실험적으로 설치하는 작업을 지속해오고 있다. 미디어 아티스트로서 함양아는 인간의 삶을 기저로 한 우리 사회의 단면들을 은유적으로 서술하는 방식을 통해 독특한 내러티브를 작품에 담아내고 있다. 함 작가는 2008년 에르메스 미술상과 2013년 올해의 작가상 후보로 전시에 참여했다.런던 개더링갤러리에서 올해 가을 개인전을 앞둔 은다예 쿠아구의 휴먼 스케일 사이즈 영상 작품도 전시한다. 작년 파리 현대미술관인 팔레 드 도쿄에서 개인전을 열기도 했던 쿠아구는 파리에서 활동하는 1992년생 작가다. 최근 그의 작업은 퍼포먼스, 영화, 직물, 조각, 설치 등으로 확장되고 있다.쿠아구는 신작 영상을 통해 틱톡과 인스타그램의 디지털 풍경처럼 구축된 몰입형 환경으로 관람객을 유혹한다. 쿠아구는 실존적인 질문을 던지며 인플루언서처럼 관람객과 대화를 시뮬레이션한다. 유머와 진지함이 공존하는 유쾌한 작업을 만날 수 있다.아트 오앤오는 이 밖에도 참여 갤러리들의 전시장과 작가 스튜디오를 방문해 좀 더 입체적으로 작품을 살펴볼 수 있는 다양한 도슨트 투어 프로그램도 진행한다. 이를 위해 '아트SG'(싱가포르), '타이베이 당다이'(대만), '도쿄 겐다이'(일본) 등 아시아의 굵직한 아트페어들에 참여했던 케이아티스트 아트컨설팅이 그간의 노하우를 바탕으로 한국에 처음 방문하는 갤러리와 작가들 소개부터 특별전에 이르기까지 어려운 미술을 알기 쉽게 이해할 수 있도록 도울 예정이다.[김슬기 기자]