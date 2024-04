LG와 구겐하임의 만남…뉴욕 미술 풍경 바꿨다

LG-구겐하임어워즈 시상식

YCC 파티서 성대하게 열어

슈리칭 “명예로운 상 받았다”



휘트니미술관 테라스에서는

현대차커미션 작품도 전시

사진 확대 2일 밤 뉴욕 구겐하임 뮤지엄에서 LG디스플레이가 주최한 YCC 파티가 열리고 있다. [LG·구겐하임 뮤지엄]

2일(현지시간) 밤 뉴욕의 랜드마크인 구겐하임 뮤지엄이 화려한 차림의 미술계 명사로 가득찼다. 이날 ‘YCC(뉴욕의 젊은 예술 후원자 협회) 파티’에서는 특별한 시상식이 열렸다. 제2회 LG 구겐하임 어워드 수상자 슈리칭(鄭淑麗)이 미소를 지으며 수상의 기쁨을 만끽했다.

구겐하임 뮤지엄의 관장 대행을 맡고 있는 나오미 벡위스 수석 큐레이터는 “넷 아트의 선구자, 첨단 기술로 장르를 넘나드는 작품활동을 선보여온 슈리칭에게 큰 박수를”이라고 환영 인사를 건넸다. 현장에서는 LG전자 북미지역대표 정규황 부사장, LG 브랜드담당 박설희 수석이 참여해 축하를 건넸다.

한국 기업이 뉴욕 미술계의 풍경을 바꾸고 있다. 세계적 미술관을 후원하며 기업과 예술의 동행을 실험하고 있다. 단순한 금액 지원에 그치지 않고, 협업을 통해 미술상을 만들거나 공공미술을 설치하며 ‘21세기형 메세나(기업의 예술후원)’를 구현하고 있다.

먼저 5년의 중장기 파트너십을 맺은 ‘LG 구겐하임 글로벌 파트너십’은 첨단기술을 활용해 혁신적 예술 활동을 펼치는 작가를 후원하고 있다. 파트너십을 통해 신설된 LG 구겐하임 어워드는 매년 현대미술의 지평을 확대하는 데 기여한 아티스트를 선정해 10만 달러의 상금과 트로피를 수여한다.

LG 구겐하임 어워드를 수상한 대만 출신의 미국 작가 슈리칭은 30여년 동안 디지털 아트, 설치 미술, 영화 제작 등 장르의 경계를 넘나드는 작품 활동을 펼쳤다. 신기술을 활용한 다양한 예술적 실험을 펼쳐온 슈리칭은 이날 트로피를 받고 YCC 멤버들의 축하를 받았다. 슈리칭은 “예술과 기술의 만남을 지원하는 LG 구겐하임 어워드는 현대미술계에 매우 큰 의미”라며 “이 명예로운 상을 받아 앞으로의 작품 세계를 펼쳐 나가는데 큰 자신감을 얻었다”고 수상 소감을 밝혔다.

지난해 첫 번째 수상자인 세계적 인공지능(AI) 아티스트 스테파니 딘킨스는 올해 1월 구겐하임 뮤지엄에서 LG의 OLED 디스플레이를 활용한 최신 AI 작품을 대중에 선보이기도 했다. 슈리칭은 오는 5월 2일 구겐하임 뮤지엄에서 관객과 직접 만나 자신의 작품 세계를 소개하는 자리를 가진다.

사진 확대 LG디스플레이의 투명 OLED로 구현된 레이첼 로신의 미디어 아트. [LG·구겐하임 뮤지엄]

사진 확대 LG 구겐하임 어워드 트로피를 수상한 슈리칭(가운데)이 구겐하임 뮤지엄 나오미 벡위스 수석 큐레이터(오른쪽)와 LG전자 북미지역대표 정규황 부사장과 기념 사진을 찍고 있다. [LG·구겐하임 뮤지엄]

이날 파티는 LG디스플레이의 후원으로 열렸다. 파티 현장은 ‘기술의 발전으로 점차 가속화되는 사회’를 의미하는 ‘퀴크닝(Quickening)’이라는 콘셉트로 꾸며졌다. 미국 플로리다 출신의 미디어 아티스트 레이첼 로신은 LG디스플레이의 투명 OLED 디스플레이 등을 통해 뮤지엄 내부를 화려하게 꾸몄다.

LG전자는 지난해 3월부터 구겐하임 뮤지엄에서 디지털 기술 기반의 예술 분야 연구를 담당하는 전임 큐레이터도 후원하고 있다. 노암 시걸 박사는 지난 1월 열린 스테파니 딘킨스의 최신 작품 전시를 이끌었고 올해 LG 구겐하임 어워드 심사위원으로도 참여했다. LG 관계자는 “LG 구겐하임 글로벌 파트너십은 LG의 브랜드 가치를 높이는 동시에 ‘기술과 예술의 만남’이라는 새로운 고객경험을 제시하는 활동”이라고 설명했다.

한편 지난 3월 20일에는 뉴욕 휘트니 미술관 야외 테라스에 현대자동차가 후원하는 토크와세 다이슨의 ‘Liquid Shadows, Solid Dreams’가 설치됐다. 빛과 공간을 활용한 기하학적 구성의 검은 철제 조각은 자연광에 의해 빛의 형태가 시시각각 변화하는 모습을 보여준다. ‘수도를 위한 놀이터’라는 부제에 맞춰 다이슨은 관객들이 작품을 만지고 안에 들어가 앉아 보고 경험할 수 있는 작품을 설치했다. 자유는 움직임을 통해 발견할 수 있다는 공간적 관점에서의 해방 전략에 대한 작가의 신념을 담아냈다.

현대차와 미국 뉴욕 휘트니 미술관의 10년 장기 파트너십으로 신설된 ‘현대 테라스 커미션’ 전은 3월 20일부터 내년 초까지 개최된다. 이 전시는 격년으로 진행되는 휘트니 미술관의 대표 프로그램인 ‘휘트니 비엔날레’와 연계 개최된다. 올해로 81회째를 맞은 휘트니 비엔날레는 ‘Even Better Than the Real Thing’을 주제로 20일부터 8월 11일까지 약 5개월간 개최되며, 예술가 71팀의 작품을 소개한다.