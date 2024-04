옆부서 여직원이 보낸 이메일에 ‘For your Eyes Only’?...혼자 설레지 마 [말록 홈즈]

[말록 홈즈의 플렉스 에티몰로지 15]

‘플렉스 에티몰로지’란 ‘자랑용(flex) 어원풀이(etymology)’를 의미합니다. 우리가 쓰는 말들의 본래 뜻을 찾아, 독자를 ‘지식인싸’의 세계로 안내합니다. 작은 단서들로 큰 사건을 풀어 나가는 셜록 홈즈처럼, 말록 홈즈는 어원 하나하나의 뜻에서 생활 속 궁금증을 해결해 드립니다.

우리는 단어의 홍수 속에서 살아가지만, 정작 그 뜻을 제대로 알지 못하고 쓰곤 합니다. 고학력과 스마트 기기가 일상화된 시대에, ‘문해력 감소’라는 ‘글 읽는 까막눈 현상’은 오히려 증가하고 있습니다. 단어는 사물과 현상의 특성을 가장 핵심적으로 축약한 기초개념입니다. 우리는 단어의 뜻을 찾아가면서, 지식의 본질과 핵심을 더 쉽게 이해할 수 있습니다. 이를 통해 학생들의 학업성취도와 학교를 떠난 이들의 지식 인싸력도 레벨업됩니다.

일할 때 쓰는 영어 일글리쉬 #2 이메일 영어

동동: 안녕하십니까, 대두산업 홍보팀 김동동입니다.

토니 스타크: This is Tony Stark from Stark Industry. I need a ton of palladium for new arc-reactor. Can you tell me how I buy it as soon as possible?