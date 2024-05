발매 하루만에 차트 석권

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 RM의 신곡이 발매된 직후 세계 각국 인기 차트에서 정상에 오르며 화제를 모으고 있다.12일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 지난 10일 발매된 RM의 솔로 2집 선공개곡인 'Come back to me(내게 돌아와)'는 하루 만인 11일 세계 82개국의 아이튠스 '톱 송' 차트 1위에 올랐다. 이 곡은 이날 오전 9시 독일, 프랑스, 일본, 브라질, 러시아, 인도네시아 등에서 정상에 올랐다. 앞서 발매일인 10일에는 '월드와이드 아이튠스 송'과 '유러피안 아이튠스 송' 차트 1위를 각각 기록했다.'Come back to me'는 '모든 것은 되돌아온다, 모든 것은 아닐지도 모르지만'이라는 메시지가 담긴 인디 팝 장르의 곡이다. RM은 오는 24일 오후 1시 'Come back to me'를 포함해 총 11곡이 수록된 솔로 2집 'Right Place, Wrong Person(알맞은 장소, 잘못된 사람)'을 발표할 예정이다.[송경은 기자]