“자유롭게 성관계할 권리를 보장하라”···성문화를 완전히 바꾼 ‘이 시위’ [사색(史色]

[사색-68] “전쟁을 멈추자, 그리고 섹스를 하자.”(Make love, Not war)

1968년은 전 지구적 ‘시위의 해’였다. 미국 뉴욕, 프랑스 파리, 영국 런던, 일본 도쿄 등 전 세계 분노한 시민들이 길거리로 나왔다. 이들의 공통된 요구는 하나. “미군의 베트남 철군.”

베트남전 참상이 시시각각 TV로 중계되면서 세계 시민의 분노가 들끓어 오른 것이었다. 한 사건에 대한 시위가 전 지구적으로 퍼진 최초의 사례였다.

도심에 집결한 시민들은 정치인들에게 “무의미한 전쟁을 그만두라” 외치면서 한발짝 더 나아갔다. “자유로운 섹스의 권리를 보장하라”. 이 시위 행렬이 ‘68혁명’이라고 불림과 동시에 ‘섹스혁명’(Sexual Revolution)으로 명명된 이유였다.

모든 혁명이 역사의 물길을 바꾸듯, 당대의 시위는 현재 서구 성문화의 기반이 됐다. 자유로운 성관계, 동성연애 긍정, 나체를 부끄러워 않는 자연주의가 그 결과물이다.

지금도 미국이나 유럽에선 누드 마라톤, 누드 자전거 대회가 공공연히 열린다. 반전 시위는 어쩌다가 섹스 혁명으로까지 번졌을까. 그해의 5월을 다시 생각한다.

베트남전의 참상...TV로 퍼지다

베트남전은 그 참상이 시시각각 세계 시민에게 시각적 이미지로 전달된 최초의 전쟁이었다. 미국이 북베트남을 폭격하는 장면이 여과없이 TV 화면에 중계됐다.

공군이 쏟아붓는 포탄에 옷도 차려입지 못하고 울면서 달리는 아이의 모습은 충격 그 자체였다. 미국의 지지를 받는 남베트남 수사당국이 즉결처분으로 북베트남 군인을 총으로 살해하는 장면(응우옌 반 렘의 처형)도 분노를 자아냈다.

세계의 청년층은 참지 않고 거리로 쏟아져 나왔다. 제국주의 미국이 본국의 이익을 위해 베트남인을 학살하는 것으로 인식해서였다.

당시 청년들은 제2차 세계대전 이후 태어난 베이비붐 세대. 제2차 세계대전이 끝난 뒤 유례없는 경제성장의 혜택을 받았고, 전쟁의 반면교사를 위해 평화에 대한 교육도 철저히 받았다. 이들은 전쟁을 ’악‘이라 여긴 이들이었다.

윤택한 경제환경은 평화에 대한 예민한 감각을 끌어내기 마련이다. 전쟁 당사자인 미국뿐만 아니라, 주요 선진국에서 시위가 폭발하게 된 배경이었다. 베트남전 반전 운동은 전 지구적으로 퍼져나갔다. 1968년의 일이었다.

반전 시위의 물결...전 세계로 퍼지다

It’s forbidden to forbid!(금지하는 것을 금지한다)

시위의 장이 열리면, 모든 시민적 욕구가 동시에 분출되기 마련이다. 68혁명은 ‘반전’운동에서 시작해 ‘사회’운동으로 시나브로 번져나갔다.

인종문제, 환경주의, 자연주의, 여성주의, 자본주의 반대에 기반한 메시지도 분출됐다. 그동안 사회가 품지 못한 시민들의 욕구가 이 장 속에서 폭발한 것이었다. 보수적인 시민사회가 젊은이들에게 주입한 기존질서에 대한 거부기도 했다. 이들은 외쳤다. “모든 금지를 금지하고, 상상력에 권력을 부여하라”고.

가장 전위적인 메시지가 나온 분야는 ‘성’이었다. ‘68의 아이들’은 동성애를 옹호하고, 피임과 낙태의 권리를 외쳤다. 공개 누드와 혼전 성관계의 권리도 주장했다.

이들은 목소리를 높였다. 사랑의 형태가 매우 다양하다고. 세 사람·혹은 네 사람이 사랑을 나눠도 이상하지 않다고. 자기의 신체적 쾌락과 자유는 스스로의 선택에 맡겨져야 한다는 주장이었다.

기성세대를 아연실색케 했지만, 젊은 세대들에게 폭넓은 지지를 받았다. 당시 서구 사회는 성적으로 너무나 억압된 사회였기 때문이었다. 혼전 성관계는 물론이고, 자위도 권장되지 않았다.

법적으로 부부 사이의 ‘강간’을 인정하지 않은 것도 ‘문명국’을 자처한 서구사회였다. 평화와 개인의 자유를 중요하게 교육받은 신세대들은 결코 받아들일 수 없는 구시대의 유물이었다. 지나친 억압은, 또 다른 반동을 부른다. 1968년의 혁명의 파고가 성 혁명으로 이어진 이유였다.

자유롭게 사랑하고, 음악하고...히피의 탄생

성 혁명을 주도한 이들 중 하나가 ‘히피족’이었다. 머리를 산발하고 자유롭게 유랑하면서, 술을 마시고, 사랑을 나누고. 그들이 한데 모여 연 음악 축제는 오늘날 ‘우드스 페스티벌’로 남아있다.

68혁명은 그야말로 선진국 전 세계에 스며들기 시작했다. 빛나는 예술가들이 이를 공개적으로 지지했다. 비틀스는 그 단적인 예였다. 그룹의 리더 존 레넌은 일본의 행위예술가 오노 요코를 만나 ‘68혁명의 대표적 예술가’로 거듭났다. 대표곡 ‘이메이진’(1971년)의 가사만 봐도 그렇다.

Imagine there‘s no countries(국가가 없다고 상상해 보세요).

Nothing to kill or die for(희생 시킬 일도 희생 당할 일도 없어요).