불타는 장미단(20일 오후 9시 10분)

'강화도 엘비스' 스님과 '밀양 파바로티' 목사님, '성당계의 슈퍼스타' 신부님 등 넘치는 끼를 가진 성직자들이 한자리에 모인다.SM엔터테인먼트 연습생 출신 도령, 가수 한강, 빈예서, 박구윤까지 합세해 종교 대통합 무대에 흥을 더한다.스님은 엘비스 프레슬리의 'Can't Help Falling In Love'로 감미로운 기타 연주와 노래를 뽐내고, 박민수 민수현 에녹이 풍성한 화음을 더한다.신부님은 신성과 '신신 듀오'를 결성해 '사랑의 트위스트' 무대를 꾸미고, 흥을 참지 못한 스님, 목사님, 도령이 함께 무대에 올라 춤판을 벌인다. '꼬마 트로트 여신'으로 등장한 빈예서는 '안돼요 안돼'를 부르며 어린 나이에도 깊은 울림과 애절함이 있는 무대를 선보인다.