허클베리(Huckleberry), 내 오랜 궁둥이 열매 [말록 홈즈]

[말록 홈즈의 플렉스 에티몰로지 21]

‘플렉스 에티몰로지’란 ‘자랑용(flex) 어원풀이(etymology)’를 의미합니다. 우리가 쓰는 말들의 본래 뜻을 찾아, 독자를 ‘지식인싸’의 세계로 안내합니다. 작은 단서들로 큰 사건을 풀어 나가는 셜록 홈즈처럼, 말록 홈즈는 어원 하나하나의 뜻에서 생활 속 궁금증을 해결해 드립니다.

우리는 단어의 홍수 속에서 살아가지만, 정작 그 뜻을 제대로 알지 못하고 쓰곤 합니다. 고학력과 스마트 기기가 일상화된 시대에, ‘문해력 감소’라는 ‘글 읽는 까막눈 현상’은 오히려 증가하고 있습니다. 단어는 사물과 현상의 특성을 가장 핵심적으로 축약한 기초개념입니다. 우리는 단어의 뜻을 찾아가면서, 지식의 본질과 핵심을 더 쉽게 이해할 수 있습니다. 이를 통해 학생들의 학업성취도와 학교를 떠난 이들의 지식 인싸력도 레벨업됩니다.

얼마 전 글벗의 공간에서 오래 전 미시시피강에서 찍은 사진을 보았습니다. 저는 한 번도 가본 적 없는 곳이지만, 그곳 어딘가에 ‘오랜 벗’이 싱긋 웃는 얼굴로 손을 흔들며 반겨줄 것만 같습니다. 나의 ‘허클베리 프렌드(Huckleberry friend)’가요.

Two drifters, off to see the world: 세상을 보러 길을 떠난 두 표류자들

There‘s such a lot of world to see: 만나게 될 세상이 참 많아요

(But) We’re after that same rainbow‘s end: 하지만 우리는 같은 무지개의 끝을 찾아 가죠

Waiting ‘round the bend: 미칠 듯 간절히(around the bend) 기다리죠

My Huckleberry Friend, Moon River, and me: 내 허클베리 친구, 달빛 강, 그리고 나