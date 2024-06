아베끄 현악사중주단이 들려주는 실내악의 정수

사진 확대

아베끄 현악사중주단이 다음달 10일 예술의전당 IBK챔버홀베베른과 모차르트, 브람스의 실내악 명곡을 연주한다.

아베끄 현악사중주단은 2015년에 첫 창단 연주를 시작으로 활발한 활동을 하고 있는 젊은 현악사중주단이다. 바로크부터 현대음악에 이르기까지 장르 불문하며 다양한 레퍼토리를 소화해 내고 있다.

불어로 ‘함께’라는 뜻을 가지고 있는 Avec 현악사중주단은 그동안 정기연주회와 여러 기관들의 초청연주, 찾아가는 음악회, 해설이 있는 음악회 등 다양한 연주로 호평 받고 있으며 다채로운 무대를 통해 관객과의 만남을 이어오고 있다.

이번 연주회에서는 바이올린에 이석중, 반선경, 진덕, 첼로에 윤여훈이 참여한다. 베버른의 Five movements for String Quartet, Op. 5, 모차르트의 String Quartet No. 21 in D Major, K. 575, 브람스 String Quartet No. 2 in a minor, Op. 51, No. 2 등이 연주될 예정이다.