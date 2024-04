꺾이지않는 밥상 물가 … 바나나·오렌지만 싸네 [꼭 알아야 할 최신 뉴스]

사진 확대 사과 가격이 1년 새 88% 치솟자 정부가 과일 수입을 확대하는 등 물가 대책을 마련했다.사진은 지난 7일 한 대형마트에 붙은 안내문. 연합뉴스

IT 호황에 무역수지 10개월째 흑자지난달 정보기술(IT) 분야 4대 주력 품목인 반도체, 디스플레이, 무선통신, 컴퓨터 수출이 일제히 증가했습니다. IT 4대 품목 수출이 동시에 늘어난 것은 2022년 3월 이후 24개월 만입니다. 특히 반도체 수출은 21개월 만에 최대 규모를 기록했습니다.3월 수출은 전년 동월 대비 3.1% 증가한 565억6000만달러, 수입은 12.3% 감소한 522억8000만달러로 집계되었습니다. 무역수지는 42억8000만달러를 기록하며 작년 6월 이후 10개월째 흑자를 이어가고 있습니다. 올해 1분기 수출은 1년 전보다 8.3% 증가한 1637억달러를 기록했습니다. 안덕근 산업통상자원부 장관은 "2분기에도 IT 품목과 선박 수출이 증가할 것"이라며 "자동차, 일반기계 품목 수출 호조세도 이어지면서 흑자 기조가 계속될 것으로 기대된다"고 말했습니다.▷NIE 준비하기1. 반도체 등 IT 4대 품목 수출 증가의 원인을 생각해 봅시다.2. 무역수지가 경제에 미치는 영향을 알아봅시다.과일값 급등…정부 "물가 잡기 총력"사과 가격이 1년 새 88% 급등하고, 소비자물가 상승률이 두 달 연속 3%대를 기록하자 정부가 체감 물가 진화에 나섰습니다.정부는 긴급 농축산물 가격 안정 자금을 무제한·무기한 투입하고, 올해 사과 계약재배 물량을 22% 늘린다는 방침입니다. 또 한국농수산식품유통공사(aT)를 통해 바나나, 오렌지 등 과일 11개 품목 5만t을 6월 말까지 최대 20% 할인된 가격에 공급할 예정입니다.물가 총력 대응과 관련해 공정거래위원회도 가격 담합 의혹을 받는 육가공 업체 6곳을 조사했습니다. 정부는 4월 중 농산물 온라인 도매시장 활성화를 포함한 '농축산물 유통 구조 개선 방안'을 발표할 예정입니다.다만 향후 물가 변동성이 커질 수 있다는 우려의 목소리도 나옵니다. 정부 할인 정책의 효과가 단기적이거나, 국제유가 상승으로 물가 상승 흐름이 재차 강해질 수 있기 때문입니다.▷NIE 준비하기1. 정부의 물가 안정 대책에 대해 알아봅시다.2. 국제유가 상승이 물가에 어떤 영향을 미치는지 생각해 봅시다.오픈AI·MS 세계 최대 데이터센터 구축오픈AI가 마이크로소프트(MS)와 함께 1000억달러를 투자해 범용인공지능(AGI) 개발을 위한 세계 최대 데이터센터를 만듭니다. 투자 규모로 보면 현재 가장 큰 데이터센터의 100배에 달할 것으로 알려졌습니다. 데이터센터의 핵심은 슈퍼컴퓨터로, 오픈AI의 인공지능(AI) 모델을 구동하기 위해 특수 제작한 서버 칩 수백만 개가 들어갑니다.데이터센터 운영 기업 '디지털리얼티'의 크리스 샤프 최고기술책임자(CTO)는 "AGI 구축에 필수적인 단계"라며 "현재 기준으로는 상상할 수 없을 만큼 거대한 규모 같지만, 슈퍼컴퓨터가 실제로 완성되는 시점에는 그렇게 보이지 않을 것"이라고 말했습니다.이날 오픈AI는 사람의 목소리를 학습해 모방하는 기술 '보이스 엔진(Voice Engine)'도 공개했습니다. 보이스 엔진은 15초 분량의 음성 샘플만 있으면 원래 화자 목소리와 비슷한 음성을 만들어낼 수 있습니다. 현재는 잠재적 위험성을 고려하여 본격적인 출시를 보류하고 있습니다.▷NIE 준비하기1. 범용인공지능의 가치와 의미에 대해 조사해 봅시다.2. '보이스 엔진'의 윤리적 사용을 위한 방안을 생각해 봅시다.핵심콕117억달러3월 반도체 수출 21개월 만에 최대 규모88%전년 대비 사과 가격 상승률1000억달러슈퍼컴퓨터 개발을 위한 오픈AI·MS의 투자