기출풀이 방법, 여러번 반복보다 한번 제대로 [주혜연 강사의 영어특강]

발에 맞는 신발을 신어야 멀리, 빠르게 달릴 수 있다. 영어 공부도 이와 다르지 않다. 나의 현재 영어 실력에 맞는 정확한 진단과 전략이 수립돼야만 효과적으로 성적을 향상할 수 있다. 영어 공부에 오랜 시간을 투자하지 않아도 좋다. 짧게라도 필요한 단계를 반드시 거쳐야 하며, 만약 필요한 단계를 건너뛸 경우 상위 단계에 아무리 시간을 많이 투자하더라도 성적이 일정 수준 이상 오르지 않는다는 점을 명심하자.2등급에서 1등급으로 도약하기조금만 더 노력하면, 2등급에서 1등급으로 도약하는 것은 순식간일 것으로 생각하지만, 의외로 9등급에서 2등급까지 가는 길만큼 멀고 험할 수 있다. 단순히 고난도 문제를 푸는 양만 늘려서는 그 간극을 절대 뛰어넘을 수 없다.빨리 읽어서 시간을 단축하려 하지 말자. 제대로 생각하며 읽어야 쓸데없는 부분을 빠르게 넘길 수 있고, 신속하고 정확하게 정답을 찾아낼 수 있다. 다음과 같은 논리로 문제에 접근해 보자.3~4등급에서 2등급으로 도약하기해석은 어느 정도 잘 되는데, 문제풀이 경험이 적어서 3~5등급대라고 착각하는 수험생이 많다. 사실 3~4등급대에 머무는 가장 큰 이유는 90% 이상이 어휘 부족과 문장 해석력의 부재이다. 한 달 정도 투자하면 문장 해석 전반을 점검할 수 있는데 그 한 달을 아끼기 위해 억울한 공부를 해서는 안 된다. 반드시 문장 해석부터 탄탄하게 완성하자.5등급 이하에서 3등급으로 도약하기중학 문법에 매달리거나, 중학 단어를 끝내고 오겠다는 식의 다소 동떨어진 계획을 세우고 첫 출발을 하는 경우가 많다. 시중의 중학 문법 교재 상당수는 중학교 내신 시험 경향에 맞춘 미시적인 문법 문제이다. 가장 먼저 해야 할 일은 영어 단어들이 어떤 식으로 배열되는지 큰 원칙을 익히고, 많은 문장에 적용해 체화하는 일이다.예를 들어, 'I threw 친구 a ball to him.'이라는 문장을 생각해 보자. 여기서 중요한 것은 영어에서는 행위자에서부터 문장을 시작해, 힘이 전달되는 방향으로 단어를 배열한다는 원칙을 익히는 것이다. I라는 행위자에서 출발해, 힘이 공으로 전달되고 (a ball), 결국 그에게 전달되는 (to him) 식의 문장 구성의 큰 원리를 익히는 것이 급선무이다.상위권 도약을 위한 기출 공부법영어의 경우, 한 번 출제된 지문은 다시 출제하지 않는다. 따라서 매번 달라지는 지문이 아닌 유형별 출제의 메커니즘을 분석하는 것이 기출 공부의 핵심이다. 문제를 풀고, 채점하고, 해설지 한 줄씩 해석을 맞춰보는 방식으로 글의 유기성이 아닌 문장 단위의 분석에 집착하고 있다면, 이는 대단히 잘못된 기출 공부 방법이다.또 풀었던 문제를 다시 풀며 지문 내용을 거의 암기할 정도로 반복한다거나, 기초 실력도 갖춰지지 않은 상태에서 고난도 지문으로 이뤄진 기출문제에 도전하는 공부법도 절대 피해야 한다. 기출 문제 풀이는 문장 해석력이 어느 정도 갖춰진 상태에서 시작해야 하며, 여러 번 반복해서 보는 것이 아니라 한 번 풀 때 제대로 분석하는 것이 중요하다. 이때는 문장 해석에 집중하는 것이 아니라, 문장 간 논리적 관계에 주목해 보자.핵심콕!1 현재 모의고사 등급에 맞는 전략 세우기2 바뀌는 지문이 아닌 변하지 않는 출제의 알고리즘을 파악하라3 문장 해석이 아니라 문장 간의 관계에 집중하자