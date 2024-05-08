한국 보험·재정 전문가 한국MDRT협회, 2024년도 회원 발표

세계적인 재정전문가 단체 MDRT(Million Dollar Round Table, 백만달러원탁회의)의 한국협회가 2024년 MDRT 회원을 발표했다.
MDRT는 1927년 설립된 보험·재정 전문가 협회로 2024년 기준 전 세계 80여개국, 9만여명의 재정 전문가들이 회원으로 활동하고 있다.
한국MDRT협회는 2003년도에 미국으로부터 정식 인증을 받았다. 한국MDRT협회원이 되기 위해서는 MDRT 본부에서 매년 공개하는 자격 기준을 달성하고, MDRT본부 등록을 완료한 후 한국MDRT협회원으로 등록해야 한다.
협회가 발표한 2024년 한국MDRT협회 회원은 총 2,218명이며, 이중 신규 달성한 First Timer 회원 551명, 10년 이상 달성한 종신회원 277명, 15년 이상 달성한 Honor Roll회원 288명, 25년 이상 달성한 Quarter Century Club 회원은 5명이다. (2024년 4월 19일 기준)
아래는 한국MDRT협회 2024년 집행위원회 및 회원 명단이다.
▲집행위원회: 이승봉(협회장), 남수경(부회장), 이종수(사무국장)
▲ 신규종신회원 (사진 게재 기준: 신규종신회원 중 한국협회 등록횟수 통산 10회 또는 기존종신회원 중 한국협회 10회 등록자)
송경헌(미래에셋금융서비스), 최준식(메트라이프생명), 김한식(교보생명), 마안숙(교보생명), 유주영(교보생명), 강철(신한라이프), 고명정(신한라이프), 고재은(교보생명), 김대림(KB라이프파트너스), 김민희(iFA), 김선후(신한라이프), 김영진(신한라이프), 김은이(메트라이프생명), 김정혜(ABL생명), 김한섭(KB생명보험), 류기백(메트라이프생명), 민재기(메트라이프생명), 박보성(메트라이프생명), 박봉희(KB라이프파트너스), 박성숙(교보생명), 박신유(신한라이프), 박옥자(메트라이프생명), 박태안(교보생명), 박효영(KB라이프파트너스), 서정욱(신한라이프), 서정욱(미래에셋금융서비스), 성동욱(KB라이프파트너스), 신미란(KB라이프파트너스), 신승묵(신한라이프), 신지영(미래에셋금융서비스), 양유진(메트라이프생명), 윤기주(교보생명), 윤성현(신한라이프), 이선(신한라이프), 이성훈(현대홈쇼핑), 이영숙(신한라이프), 이종화(신한라이프), 이채진(메트라이프생명), 이호경(AIA프리미어파트너스), 임봉길(메트라이프생명), 전대영(신한라이프), 전승우(신한라이프), 전중표(에이플러스에셋), 정은경(메트라이프생명), 조대곤(신한라이프), 허찬영(신한라이프), 황영수(교보생명), 황현철(신한라이프)
▲ 신규종신회원 (신규종신회원 중 사진 미게재 회원)
고영석(미래에셋금융서비스), 권태진(KMI에셋), 김경환(KB라이프파트너스), 김미진(신한라이프), 김선영(NH농협생명), 김영욱(KB라이프파트너스), 김용철(신한라이프), 김채원(교보생명), 김학준(KB라이프파트너스), 박장우(KB라이프파트너스), 반경희(우정사업본부), 변준철(KDB생명), 신동철(KB라이프파트너스), 신민주(KB라이프파트너스), 신수영(교보생명), 양애자(교보생명), 윤현수(교보생명), 이경희(신한라이프), 이명순(교보생명), 이묘림(교보생명), 이선영(교보생명), 이승현(신한라이프), 이지현(교보생명), 이진우(메트라이프생명), 이향순(교보생명), 장현우(메트라이프금융서비스), 전미정(메트라이프생명), 전영선(메트라이프생명), 정명석(메트라이프생명), 조우현(메트라이프생명), 최대웅(AIA생명), 한상환(신한라이프), 황지현(교보생명)
▲ Quarter Century Club 회원 (MDRT 25회 이상 등록 회원)
강순이(교보생명), 서희덕(KB라이프파트너스), 김준기(KB라이프파트너스), 윤대원(KB라이프파트너스), 이승봉(KB라이프파트너스)
▲ Honor Roll 회원 (MDRT 15회 이상 등록회원)
김경미(신한라이프), 김삼정(KB라이프파트너스), 임순희(신한라이프), 최상원(신한라이프), 한기만(KB라이프파트너스), 홍성원(KB라이프파트너스), 김나경(신한라이프), 김정훈(KB라이프파트너스), 서종백(KB라이프파트너스), 신성호(KB라이프파트너스), 양심순(교보생명), 오지홍(메트라이프금융서비스), 이유재(KB라이프파트너스), 전승철(KB라이프파트너스), 조혁수(KB라이프파트너스), 황선찬(KB라이프파트너스), 강혜련(교보생명), 권옥란(메트라이프생명), 김무열(KB라이프파트너스), 김성희(교보생명), 박영호(메트라이프생명), 박정근(KB라이프파트너스), 박태호(신한라이프), 손은경(신한라이프), 신은주(에이플러스에셋), 양갑점(교보생명), 원승현(메트라이프금융서비스), 유상우(KB라이프파트너스), 이은정(교보생명), 이태기(메트라이프생명), 정봉미(KB라이프파트너스), 지연숙(교보생명), 최문정(신한라이프), 홍동식(신한라이프), 공민호(신한라이프), 김동연(KB라이프파트너스), 김영호(메트라이프생명), 김월선(메트라이프생명), 김정숙(한국재무설계), 김종배(IFC), 김지현(신한라이프), 노미자(교보생명), 박병수(KB라이프파트너스), 백찬현(KB라이프파트너스), 서정례(에이플러스에셋), 서필교(메트라이프생명), 손교욱(메트라이프생명), 송준호(메트라이프생명), 양진향(메트라이프생명), 엄승현(KB라이프파트너스), 이강순(메트라이프생명), 이민자(굿리치), 이영례(신한라이프), 이재동(메트라이프생명), 이현선(메트라이프생명), 임성화(교보생명), 정석윤(메트라이프금융서비스), 조재호(KB라이프파트너스), 강지호(메트라이프생명), 강희창(KB라이프파트너스), 김광익(KB라이프파트너스), 김근자(메트라이프생명), 김두현(신한라이프), 김민정(신한라이프), 김용진(메트라이프생명), 김유성(신한라이프), 김인성(KB라이프파트너스), 김인순(메트라이프생명), 김준현(신한라이프), 김형태(KB라이프파트너스), 류순숙(메트라이프생명), 문형근(KB라이프파트너스), 박관선(KB라이프파트너스), 박성만(신한라이프), 박순덕(메트라이프생명), 방희식(교보생명), 서명수(KB라이프파트너스), 신정은(메트라이프생명), 오민주(신한라이프), 옥효석(신한라이프), 이문수(KB라이프파트너스), 이인규(KB라이프파트너스), 이태선(KB라이프파트너스), 이혜정(KB라이프파트너스), 장대현(KB라이프파트너스), 전혜민(굿리치), 정명근(메트라이프생명), 정숙희(메트라이프생명), 정인택(신한라이프), 조윤석(인카금융서비스), 조은숙(신한라이프), 주기환(KB라이프파트너스), 차계순(미래에셋금융서비스), 황미옥(메트라이프생명), 곽윤태(메트라이프생명), 김경인(메트라이프생명), 김국정(KB라이프파트너스), 김신옥(메트라이프생명), 김용식(메트라이프생명), 김인교(교보생명), 김일구(KB라이프파트너스), 김장석(메트라이프생명), 김지근(KB라이프파트너스), 김태호(KB라이프파트너스), 나순선(메트라이프생명), 노미영(교보생명), 민경석(메트라이프생명), 박맹구(KB라이프파트너스), 박흥순(메트라이프생명), 소보경(교보생명), 신성현(신한라이프), 신숙향(메트라이프생명), 신재윤(신한라이프), 엄두현(KB라이프파트너스), 염성자(메트라이프생명), 오현숙(메트라이프생명), 윤성호(메트라이프생명), 윤정아(메트라이프생명), 이명희(메트라이프생명), 이미남(신한라이프), 이수진(신한라이프), 이재상(KB라이프파트너스), 이재훈(KB라이프파트너스), 이종필(KB라이프파트너스), 이지연(메트라이프생명), 전미화(메트라이프생명), 정재욱(메트라이프생명), 정진동(메트라이프생명), 채연옥(메트라이프생명), 최명옥(메트라이프생명), 최성옥(어센틱금융그룹), 최윤선(엔에프피), 추교훈(KB라이프파트너스), 홍유정(메트라이프생명), 강한주(KB라이프파트너스), 김동욱(KB라이프파트너스), 김세희(신한라이프), 남상신(신한라이프), 노복자(메트라이프생명), 명효동(신한라이프), 문흥철(KB라이프파트너스), 박기원(신한라이프), 박영선(교보생명), 박천국(메트라이프생명), 성자은(에이플러스에셋), 심경자(메트라이프생명), 심우섭(교보생명), 안경숙(AIA프리미어파트너스), 안치숙(메트라이프생명), 양찬숙(KB라이프파트너스), 오수현(어센틱금융그룹), 이무훈(KB라이프파트너스), 이미선(메트라이프생명), 이승훈(메트라이프생명), 이신복(교보생명), 이영일(KB라이프파트너스), 이정환(교보생명), 장경선(교보생명), 전병창(메트라이프금융서비스), 전상진(신한라이프), 정원경(KB라이프파트너스), 정태웅(iFA), 조상희(신한라이프), 차도길(KB라이프파트너스), 차숙희(메트라이프생명), 최경호(KB라이프파트너스), 최영은(메트라이프생명), 최인수(신한라이프), 최현영(한국재무설계), 한경애(메트라이프생명), 함수찬(메트라이프생명), 허영훈(신한라이프), 강현호(메트라이프생명), 강혜심(교보생명), 금재남(푸본현대생명), 김봉준(KB라이프파트너스), 김성숙(메트라이프금융서비스), 김숙좌(신한라이프), 김은정(신한라이프), 김정임(메트라이프생명), 김현옥(메트라이프생명), 나윤경(신한라이프), 박미아(인카금융서비스), 박영진(신한라이프), 송재준(신한라이프), 오미정(메트라이프생명), 옥상철(신한라이프), 유송자(신한라이프), 유진명(신한라이프), 윤명자(인카금융서비스), 이난희(메트라이프금융서비스), 이선영(메트라이프생명), 이순애(신한라이프), 이신숙(교보생명), 이재경(신한라이프), 이학민(KB라이프파트너스), 이현숙(키움에셋플래너), 임춘자(메트라이프생명), 장영근(메트라이프생명), 정상연(인카금융서비스), 정인숙(신한라이프), 정희원(메트라이프생명), 조병래(신한라이프), 최정훈(신한라이프), 하재운(메트라이프생명), 한미경(메트라이프생명), 한순이(메트라이프생명), 홍미희(신한라이프), 황성희(미래에셋금융서비스), 김민식(KB라이프파트너스), 김보경(한국재무설계), 김선진(에이플러스에셋), 김중화(메트라이프생명), 김진성(KB라이프파트너스), 김창세(KB라이프파트너스), 김한신(KB라이프파트너스), 나주영(KB라이프파트너스), 박광훈(KB라이프파트너스), 박나영(미래에셋금융서비스), 박상섭(교보생명), 성상일(미래에셋금융서비스), 신상목(KB라이프파트너스), 신혜옥(메트라이프금융서비스), 유승완(메트라이프생명), 유현옥(메트라이프생명), 이경우(메트라이프생명), 이미숙(메트라이프생명), 이재형(신한라이프), 이종수(KB라이프파트너스), 이진구(한국재무설계), 임재연(메트라이프생명), 임진순(메트라이프생명), 전영주(메트라이프생명), 정민숙(신한라이프), 정승구(신한라이프), 조소영(메트라이프생명), 조정분(메트라이프생명), 차운자(메트라이프생명), 최문환(신한라이프), 한길환(메트라이프생명), 김금임(메트라이프생명), 김미숙(미래에셋금융서비스), 김민정(메트라이프생명), 김성혜(교보생명), 김수열(KB라이프파트너스), 김재희(메트라이프생명), 김철홍(신한라이프), 김현미(메트라이프생명), 김현주(HK금융파트너스), 김효자(메트라이프생명), 나규순(메트라이프생명), 민대원(더블유에셋), 민혜남(미래에셋금융서비스), 박연진(신한라이프), 박영준(메트라이프생명), 박영희(신한라이프), 변경화(교보생명), 서윤경(신한라이프), 송명희(메트라이프생명), 신명숙(메트라이프생명), 심예희(신한라이프), 안석훈(KB라이프파트너스), 안현진(메트라이프생명), 양승미(메트라이프생명), 오정란(AIA생명), 윤명수(메트라이프생명), 윤지현(신한라이프), 이승표(신한라이프), 이진형(미래에셋금융서비스), 임은희(미래에셋금융서비스), 임입분(교보생명), 장정원(교보생명), 전민아(ABL생명), 전은주(교보생명), 전인회(KB라이프파트너스), 정경권(신한라이프), 정성숙(AIA생명), 정승미(KB라이프파트너스), 정인용(메트라이프생명), 주경난(메트라이프생명), 지준옥(NH농협생명), 진홍배(KB라이프파트너스), 차주원(신한라이프), 최명재(KB라이프파트너스), 최병훈(메트라이프생명), 최승순(신한라이프), 최정열(KB라이프파트너스), 최정원(미래에셋금융서비스)
▲ 기존 종신회원 (MDRT 10회 이상 등록회원)
강민경(신한라이프), 김강수(KB라이프파트너스), 김동신(신한라이프), 김영신(메트라이프생명), 김오년(신한라이프), 김옥경(교보생명), 김정호(신한라이프), 김충우(메트라이프생명), 김한(KB라이프파트너스), 김효선(교보생명), 나현수(KB라이프파트너스), 남수경(메트라이프생명), 문경숙(미래에셋금융서비스), 박동엽(KB라이프파트너스), 박미선(메트라이프생명), 박영주(메트라이프금융서비스), 박준화(메트라이프생명), 박준희(메트라이프생명), 서정우(신한라이프), 신인숙(교보생명), 엄영란(교보생명), 원보국(신한라이프), 원영순(신한라이프), 유송자(KB라이프파트너스), 윤성준(신한라이프), 은석기(메트라이프금융서비스), 이경화(메트라이프생명), 이한상(어센틱금융그룹), 이현미(교보생명), 임서은(교보생명), 정성안(신한라이프), 최보림(메트라이프생명), 최지안(신한라이프), 한수영(메트라이프생명), 한인숙(신한라이프), 홍선미(메트라이프생명), 곽귀자(메트라이프생명), 곽기훈(KB라이프파트너스), 구영희(엔에프피), 국호진(KB라이프파트너스), 권혜련(메트라이프생명), 김도돌(우정사업본부), 김동석(메트라이프생명), 김동현(신한라이프), 김명주(메트라이프생명), 김미아(교보생명), 김미연(신한라이프), 김민철(KB라이프파트너스), 김상민(KB라이프파트너스), 김선미(신한라이프), 김소연(신한라이프), 김소영(메트라이프생명), 김수정(메트라이프생명), 김시욱(우정사업본부), 김영숙(미래에셋금융서비스), 김웅배(KB라이프파트너스), 김윤석(미래에셋금융서비스), 김은경(미래에셋금융서비스), 김이기(메트라이프생명), 김재용(메트라이프생명), 김주옥(교보생명), 김진영(신한라이프), 김진용(미래에셋금융서비스), 김현인(KB라이프파트너스), 김혜미(메트라이프생명), 남성복(신한라이프), 박명하(메트라이프금융서비스), 박선화(메트라이프생명), 박수운(메트라이프생명), 박영희(메트라이프금융서비스), 박재석(KB라이프파트너스), 박재성(인카금융서비스), 박재원(KB라이프파트너스), 박준희(KMI에셋), 박희성(신한라이프), 서지영(우정사업본부), 성수경(KB라이프파트너스), 손지영(AIA생명), 송성호(KB라이프파트너스), 송협(메트라이프생명), 신순득(신한라이프), 양미영(교보생명), 오기성(메트라이프생명), 유승민(KB라이프파트너스), 유은희(교보생명), 윤성민(KB라이프파트너스), 윤연화(메트라이프생명), 윤정민(KB라이프파트너스), 윤진경(메트라이프생명), 이경원(KB라이프파트너스), 이대성(인카금융서비스), 이두표(신한라이프), 이미화(KB라이프파트너스), 이복란(교보생명), 이사열(신한라이프), 이성진(KB라이프파트너스), 이주환(KMI에셋), 이지혜(미래에셋금융서비스), 임미정(신한라이프), 임우영(KB라이프파트너스), 임현주(교보생명), 전석구(KB라이프파트너스), 조순경(메트라이프생명), 주훈(KB라이프파트너스), 최선진(신한라이프), 최여진(메트라이프생명), 최영동(메가인포에셋), 홍기표(메트라이프생명), 고안희(교보생명), 권선희(ABL생명), 김경숙(교보생명), 김경숙(교보생명), 김명희(메트라이프생명), 김소연(메트라이프생명), 김영복(메트라이프생명), 김일수(KB라이프파트너스), 김재협(신한라이프), 김정숙(KB라이프파트너스), 김태수(신한라이프), 박양자(메트라이프생명), 박용남(메트라이프생명), 박현표(KMI에셋), 박환순(엔젤인베스터씨앤에프), 박희근(메트라이프생명), 성지연(교보생명), 손지숙(교보생명), 송은주(메트라이프생명), 신억균(신한라이프), 심귀정(IFC), 유희정(신한라이프), 유희종(신한라이프), 이다현(메트라이프금융서비스), 이복희(메트라이프생명), 이성탄(메트라이프생명), 이승언(메트라이프생명), 임주현(교보생명), 장현순(메트라이프생명), 정정애(메트라이프생명), 정춘란(메트라이프생명), 정향숙(메트라이프생명), 정혜은(교보생명), 조효선(신한라이프), 좌정범(KB라이프파트너스), 차정민(신한라이프), 최교순(메트라이프생명), 홍성희(교보생명), 홍영일(한국재무설계), 황금은(KMI에셋), 황호준(인카금융서비스), 강미자(교보생명), 강선애(교보생명), 강정숙(교보생명), 곽경훈(메트라이프생명), 구영곤(신한라이프), 김경락(교보생명), 김명규(메트라이프생명), 김석진(신한라이프), 김성환(KB라이프파트너스), 김재옥(교보생명), 김진희(KB라이프파트너스), 김태윤(신한라이프), 김현덕(신한라이프), 노정금(푸본현대생명), 도경애(메트라이프생명), 류수영(메트라이프생명), 박미하(메트라이프생명), 박범진(메트라이프생명), 박영애(AIA생명), 박인환(신한라이프), 박형진(신한라이프), 서정훈(신한라이프), 신동훈(인카금융서비스), 신재욱(메트라이프생명), 심현자(미래에셋금융서비스), 안준태(KB라이프파트너스), 왕복순(미래에셋금융서비스), 윤미연(메트라이프생명), 이금란(교보생명), 이미남(교보생명), 이상연(신한라이프), 이은지(KB라이프파트너스), 이재청(신한라이프), 이지희(메트라이프금융서비스), 임수연(메트라이프생명), 장미아(메트라이프생명), 장미향(신한라이프), 정병욱(메트라이프생명), 정세연(KB라이프파트너스), 정유진(교보생명), 정호열(인카금융서비스), 조정희(교보생명), 최성덕(메트라이프생명), 최정임(메트라이프생명), 하보겸(신한라이프), 하제세(KB라이프파트너스), 함혜옥(메트라이프생명)
▲9회 등록
강주성,구영호,김경화,김광식,김규령,김덕수,김민섭,김민호,김서윤,김인곤,김재임,김점숙,김정숙,김주한,김진녕,김창구,김태훈,김현석,김희중,노은경,라동권,문태학,박상준,박성복,박수진,박신영,박재석,박정환,박주희,박준화,박지영,박철현,박태용,백승현,성은순,손미령,손혜경,신웅희,신은주,신재민,양영남,양지선,연난숙,오승영,오재용,오지숙,우경순,우복희,우정우,원종성,유명상,유재양,이명순,이은숙,이진우,이태형,임경서,임후철,장연희,정선희,정영지,정은희,정필재,주낙범,최문석,최형구,태용호,한현승,홍은진,황동원,황정미
▲8회 등록
강대원,강유동,강윤정,고은선,권윤하,권태호,김광수,김도미,김미경,김소영,김은선,김은주,김정미,김정애,김지현,김창이,김태경,김효진,김희경,나세진,문채영,박범열,박선경,박소윤,박영선,박재철,박정남,박정희,배상운,백경숙,서유희,성두현,손태란,손홍석,송미경,송연주,신동화,신성현,안성국,안성권,양을자,오창준,유인수,유정현,유진경,육정선,윤용만,윤태룡,이경숙,이미숙,이미연,이상묵,이상진,이수일,이승용,이정현,이주연,이충희,인태필,임동혁,장민수,장현정,전부경,정안숙,정은자,정재헌,정혜윤,조세미,조숙연,조한철,조현직,조희정,조희진,차일경,최봉수,최정민,최정윤,최준원,한경희,한웅희,허선민,현정환,홍재훈,황진영,황훈선
▲7회 등록
구본혁,금점희,김경숙,김경아,김경현,김나영,김남규,김동섭,김명희,김석현,김선택,김소은,김순자,김쌍임,김영래,김유진,김윤석,김윤화,김정혜,김진희,김현정,김현희,김희보,남기석,문소연,박상미,박성균,박연숙,박은주,박인우,박일한,박지선,박지수,박혜연,백승민,백향운,서동준,석미선,성순경,손부규,손영화,송유정,송진현,신병문,신운교,안동식,양희정,오경령,원연희,유경숙,유승한,유심규,윤용철,윤준호,이경숙,이경자,이경향,이금희,이미진,이성재,이세혁,이영미,이영심,이유진,이은경,이은미,이은종,이정민,이정열,이필선,이화균,장재석,장지욱,전병수,전주연,정수현,정연후,정유리,정지은,정태선,정하윤,정현정,조성훈,최기영,최미숙,최유솜,최인자,최정희,최진일,함형우,현이지,황선미
▲6회 등록
강선주,강신옥,강은경,고진숙,고항석,곽민정,곽주하,권은주,권해경,김경준,김대환,김동주,김동혁,김미경,김선영,김선하,김성환,김숙이,김연주,김영순,김영주,김영환,김영훈,김은주,김정학,김종휘,김진영,김진용,김진희,김현호,김형열,김혜옥,김홍표,김휘란,남택함,노재현,류연철,문두영,문이화,박윤수,박은숙,박재홍,박찬욱,반동준,방미옥,배군원,서상룡,석명진,손동현,손유미,송숙진,송옥숙,송유미,심용구,안민희,안선영,안소연,안태섭,양성자,양영종,엄영선,옥병준,유미화,유승아,유현이,유현종,윤기숙,윤치웅,윤혜영,이동호,이민규,이병옥,이상훈,이세희,이소라,이수민,이수진,이연주,이윤석,이은철,이응주,이자영,이정수,이정양,장정길,장희성,전미현,정기진,정래식,정서현,정세진,정태수,정태윤,조민준,조하경,조혜라,조희열,주동진,주혜리,지영선,차경자,최규채,최미정,최영호,최용동,최원재,표성훈,하미정,홍동규,홍한나,황규상,황성필
▲5회 등록
강민호,강은주,강형진,공원배,곽태호,구을희,구혜진,권명숙,권정희,권진희,권혁이,김경란,김경선,김금선,김도영,김미희,김민서,김성윤,김승용,김승현,김신경,김오륜,김웅기,김은영,김은혜,김종규,김주일,김주환,김지현,김진근,김진우,김형영,김희중,나현욱,노규한,박성훈,박소윤,박정근,박창신,박춘희,박형민,배일봉,배종권,백용년,변영기,서경하,서상희,송정훈,송해석,송혁성,안범섭,양형규,오숙정,오현옥,우동명,우서경,유수완,유진아,육정숙,윤승규,윤신우,윤현경,윤화영,이경규,이경희,이규희,이금주,이동언,이상우,이수옥,이승환,이연옥,이영미,이윤희,이은정,이인범,이인숙,이인호,이재형,이지민,이철규,이춘자,이혜성,임수진,장재국,장재혁,전시영,전태숙,전혜숙,정경자,정다운,정영철,정예삐,정옥연,정유진,정은주,정정란,정종인,정진욱,정해숙,조광배,조소영,조용훈,주세나,차영준,천미숙,최대윤,최명중,최미옥,최병정,최상숙,최용성,최정희,최종률,최창민,최환,한경옥,한준구,함남순,함석만,홍성도,황두현
▲4회 등록
강민성,강수현,강영실,강진아,강하곰,고부금,고옥진,고정미,구복자,구본옥,권광숙,권승일,권진영,김경남,김경아,김규린,김낭희,김대희,김도현,김도희,김명신,김미숙,김미정,김미지,김민석,김민지,김선권,김선미,김선욱,김성수,김아라,김연경,김영환,김원겸,김유미,김은경,김인란,김인서,김재철,김정순,김정희,김종환,김준영,김지영,김채아,김철우,김태정,김형진,김혜란,김혜진,남문선,노명순,모건,문영일,민보라,박경화,박성희,박소희,박시은,박우진,박원태,박재형,박정미,박정일,박종숙,박주희,박준미,박지수,박진우,박태식,박태연,박행숙,박홍수,반기홍,배은주,배지훈,백차숙,변영성,복진현,서영준,서지효,석보경,성명옥,손선경,손아영,송인아,신기수,신동호,신상훈,신연호,심병학,심지은,안성훈,안종훈,양연우,양용석,오승희,오자혜,오정현,오정훈,우은화,우희재,유동우,유병학,유지은,윤동수,윤창인,윤희상,은수정,이금원,이나윤,이난향,이남진,이명희,이미숙,이성민,이수경,이수영,이승곤,이연주,이원정,이윤주,이은경,이재호,이정경,이정환,이태한,이후석,임미금,임충현,장문희,장선자,장순주,장주영,전광호,전영희,정미숙,정연우,정유정,정은미,정은영,정재영,정창환,정혜인,제갈욱,조만성,조미령,조정미,조지형,조헌우,조형선,차은미,채정미,최갑운,최규복,최윤영,최의영,최인호,최형민,하미경,한경란,한정원,한정훈,한진규,함배진,허관행,허성철,허준원,홍석원,홍재선,홍화정,황대진,황문영,황지현,황현철
▲3회 등록
강은경,강해진,강호원,강호준,강희라,고병진,곽명희,곽형렬,권나경,권목상,권미현,권용희,김경화,김규식,김동욱,김미나,김서영,김선경,김성태,김성화,김순진,김윤정,김재석,김재욱,김재형,김정래,김정애,김주휘,김주희,김태령,김태준,김하민,김형은,남미라,노은화,류진국,민송화,박도은,박상준,박상현,박선우,박종희,박주선,박지연,박지훈,박진우,박진주,배계민,백미정,서미숙,서판기,성천경,성호정,손석자,손은혜,송영기,송용원,송인자,송종일,송지연,신옥심,신은미,신태경,심미숙,안미정,안지영,양정인,양지영,양혜숙,여나림,염현숙,용수민,우이삭,유승윤,유재성,유철호,윤다희,윤홍경,윤효영,이경민,이금덕,이동주,이명화,이미경,이성주,이수빈,이순옥,이슬이,이승아,이애영,이연이,이영자,이유리,이윤경,이은경,이은숙,이장열,이주청,이지영,이항순,인미희,임성미,임은미,장미희,장범희,장수영,장윤환,전선희,전성진,전순임,전태준,정균태,정미화,정사랑,정선덕,정안나,정윤희,정은혜,정재돈,정재호,조미경,조민철,조선제,조성모,조성빈,조정화,조주현,조향연,조희성,진은주,차봉준,최문혁,최성숙,최수연,최영임,최인영,최정자,최천,최철,최현선,최형진,한숙정,함숙자,홍지안,홍지영,황라현,황보순옥,황승아,황호연
▲2회 등록
강명성,강명화,강미애,강상옥,강성도,강수용,강영주,강옥희,강유자,강점림,강정희,강필금,강행희,강현주,강혜자,강희란,고성남,고성신,고소희,고영민,고준영,공민수,공은희,곽성례,곽진주,구수경,권경욱,권기현,권민호,권선영,권수행,권순자,권지희,권태용,김경은,김경희,김국향,김국형,김금숙,김금순,김길순,김남주,김대현,김대호,김동광,김명숙,김미자,김미현,김민정,김선민,김선희,김성자,김송백,김수아,김수정,김승준,김승희,김아랑,김에스더,김연희,김옥숙,김용란,김용범,김용주,김은미,김은실,김은지,김재순,김재은,김정복,김정애,김정율,김정환,김조겸,김종옥,김주영,김주현,김준영,김준희,김지방,김지숙,김지연,김지원,김지정,김진섭,김진수,김찬휘,김채윤,김철민,김현숙,김현희,김혜영,김혜정,김훈아,나인화,나종길,남유진,노세웅,노수연,노점순,노형근,도남열,류성현,민경윤,민영란,박경숙,박경진,박미경,박민경,박민혁,박선영,박선희,박소민,박소형,박수경,박수미,박수진,박순자,박영광,박은주,박인숙,박인영,박인태,박정수,박찬우,박현주,박형욱,방주송,배혜정,백승주,백은숙,백재오,백종환,상희정,서동권,서민화,서재현,서지원,서현주,손효정,시영미,신영희,신정은,신정현,심선희,심어진,심은희,심형태,안도겸,안은정,안현,안혜미,양미선,양상숙,양선희,양수근,양예린,양주영,양준철,양형규,여광구,염준희,오민환,오복만,우수진,원호연,유숙경,유연지,유지민,유해자,유호실,윤상희,윤성일,윤연주,윤은주,윤재응,윤종오,윤진숙,윤하영,윤현주,이경화,이경휘,이관호,이대건,이미경,이상준,이상훈,이선애,이세경,이수진,이연희,이영상,이영주,이옥주,이유미,이은행,이을행,이정진,이정훈,이정희,이주형,이준용,이지은,이진홍,이채현,이충희,이태우,이현우,이현주,이현희,이희정,임근평,임수빈,임승태,임자영,임태경,임화섭,장나리,장미진,장보라,장선희,장성연,장은자,장정미,전근영,전병주,전윤주,전윤호,전현숙,정미정,정수정,정애순,정인주,정재민,정점순,정희연,정희진,조경옥,조연주,조영준,조용건,조이준,조정옥,조혜영,주현빈,지봉천,진경순,진민수,진혜영,차영준,최명규,최명희,최문원,최민교,최성숙,최성업,최성원,최성천,최수경,최승우,최승희,최영님,최윤경,최은영,최은주,최정서,최정호,최지안,최한아,최희창,한다호,한성희,허윤선,허진,황상희,황순영,황은주,황효성,ZHU RUI
▲1회 등록
강경은,강구병,강금태,강대호,강동우,강상하,강숙인,강영옥,강지나,강현자,강혜림,강혜진,강희성,경승민,고명수,고민희,고순화,고연주,공다인,공점덕,곽병제,곽윤선,곽희정,구경진,구도형,구민선,구성민,권순규,권영문,권영호,권창호,권태은,권혜영,기형희,김경민,김경태,김경희,김광호,김규민,김규원,김기연,김기훈,김남곤,김대선,김대현,김대희,김도경,김도균,김도연,김도훈,김동성,김동숙,김동욱,김두현,김리안,김명희,김미경,김미애,김미연,김미옥,김미자,김미정,김미진,김미향,김민길,김민선,김민성,김민수,김민영,김범수,김상훈,김샛별,김선녀,김선미,김선향,김성대,김성수,김성숙,김성영,김성용,김세연,김소정,김소진,김수경,김수민,김수용,김수지,김수현,김수환,김승민,김영빈,김영진,김용삼,김용태,김유미,김유주,김은경,김은숙,김은아,김은지,김은희,김인건,김인선,김장곤,김재웅,김정옥,김종문,김종협,김주희,김준희,김지연,김지영,김지운,김지원,김지환,김지희,김진국,김진영,김진태,김진희,김창미,김태균,김태영,김태인,김학균,김학성,김학종,김한림,김해란,김해진,김현겸,김현동,김현성,김현정,김현주,김형태,김혜미,김혜원,김혜자,김혜진,김호영,김희영,김희진,노선희,노진희,노효순,노희영,류봉옥,류선정,류재영,류춘록,류효종,문단비,문상연,문소영,문신주,문정미,문지연,민경애,박가영,박건규,박건우,박경현,박미경,박미연,박미은,박민정,박병서,박병훈,박상훈,박새롬,박새연,박성은,박성현,박세진,박소현,박소희,박수진,박신용,박아련,박영미,박영철,박영희,박용진,박용호,박은경,박은실,박은주,박인옥,박인자,박재성,박정민,박정연,박정희,박종목,박준현,박지영,박지은,박진섭,박진성,박진수,박진희,박채민,박태호,박한아,박해영,박현정,박현준,박현화,배병윤,배재호,배주석,배한호,백두인,백영민,백은선,변경숙,변서운,변준우,복현배,서경임,서길웅,서애리,서연희,서윤지,서종오,서태환,서하은,석명숙,선정하,설현숙,성아윤,소지희,소하영,손상희,손예지,손윤하,손율,송승윤,송은진,송인창,송정욱,송정화,송주환,신동훈,신봉기,신성철,신소영,신찬영,신현욱,심보라,심성경,심영희,안범수,안설아,안영숙,안우경,안은경,안재용,안재현,안재홍,안재희,안정민,안정희,안종석,양미경,양민희,양준모,양창현,어수연,엄혜선,여광일,여현은,연규빛,염승준,염은경,오권탁,오성희,오세영,오승규,오재민,오주영,오주하,오현정,우상미,우주연,유가영,유선일,유승혜,유재형,유정숙,윤길상,윤동민,윤미영,윤미정,윤수진,윤우한,윤재영,윤준영,윤혜림,윤희정,윤희진,이가연,이강욱,이강호,이경민,이경애,이경열,이경예,이경호,이경화,이경희,이광희,이금희,이나영,이다교,이다롱,이대희,이도향,이동석,이동엽,이동주,이동진,이명신,이명옥,이미영,이민규,이병임,이보희,이상언,이상은,이상훈,이서영,이석균,이선명,이성숙,이성은,이수연,이수진,이수혁,이순주,이순형,이순화,이슬기,이승록,이승민,이승정,이승현,이안나,이연정,이연주,이영복,이영재,이영주,이영희,이용운,이우연,이우정,이유민,이윤곤,이윤상,이윤제,이인,이재우,이정,이정도,이정미,이정연,이정은,이정재,이정훈,이종례,이주현,이준규,이중훈,이지혜,이진태,이채원,이철규,이충민,이하나,이하림,이해인,이현명,이현주,이혜경,이혜숙,이화정,이환주,이희현,인가양,임경미,임서연,임선영,임안나,임자윤,임재모,임종택,임지수,임지현,임한산,임해영,임헌현,임홍주,장경희,장대경,장동숙,장미인,장서윤,장세진,장수진,장은숙,장은영,장재혁,장정원,장진영,장현웅,장혜선,전민아,전성구,전성재,전연담,전진,정규용,정금연,정기환,정내진,정다워,정미진,정배근,정서정,정선민,정성균,정수진,정시원,정연숙,정영미,정예빈,정유진,정윤경,정은경,정은정,정의명,정인숙,정재국,정중환,정진우,정진희,정춘식,정하이,정현숙,정혜연,정혜원,정혜정,정호성,정호연,정호중,정희영,제지윤,조미선,조상호,조선주,조성주,조시온,조영순,조영신,조오숙,조정영,조준희,조찬휘,조창현,조현주,조현준,조현철,조희정,주은서,주현숙,지남경,진미경,진민영,차나나,채나영,천준현,천지윤,최경선,최경수,최남숙,최덕영,최미내,최미숙,최민석,최선희,최성희,최영훈,최원희,최은경,최은헌,최인기,최지은,최지인,추석희,탁희주,태건호,하도빈,한기웅,한병주,한상범,한상진,한용북,한재덕,한지혜,한현숙,함아름,허근,허미영,허영호,허지용,현종녀,현혜경,홍구슬,홍대의,홍모란,홍성미,홍승기,홍정의,황금빛,황다겸,황지영,황철연,황호진