영어 어법 가장 기본은 … 주어에 따른 동사 변화 [주혜연 강사의 영어특강]

영어를 배우기 시작하며 가장 먼저 익히게 되는 개념 중 하나가 '주어'에 따라 달라지는 '동사'의 형태에 대한 것이다. 예를 들어, '주어'가 he일 경우, am이나 are 대신 is를 사용하고, '주어'가 the book일 경우, take 대신 takes를 사용하는 식이다. 이렇게 기본적인 개념이 과연 수능에도 출제될까 싶겠지만, 항상 가장 기본적인 것이 가장 중요한 법이다.이것만은 꼭! 전치사구나 to 부정사구의 수식을 받는 주어첫 번째 출제 패턴은 주어의 '핵'에 '전치사구'나 'to 부정사구'라는 '수식어구'가 붙는 패턴이다.'전치사구'는 전치사와 그에 딸린 명사 덩어리를 말하며, 'to 부정사구'는 to와 그에 딸린 동사원형 덩어리를 말한다.이 문장에서 '핵'은 one이며, 그 뒤에 전치사구인 'of the simplest and most effective ways'가 붙었으며, 이어서 to 부정사구인 'to build empathy in children'이 따라오고 있다. 결국, one과 수식어구로 형성된 셈이다. 따라서 동사는 주어인 one에 맞춰서 is를 선택하면 된다.이것만은 꼭! 분사구의 수식을 받는 주어주어 부분을 길게 만드는 두 번째 방식은 주어의 '핵'에 수식어구인 '분사구'가 붙는 것이다. '분사구'를 만드는 방법은 두 가지이다.하나는 '동사원형'에 -ing를 붙이는 것으로, 우리는 이를 '현재분사'라고 부르며, hunt에 -ing를 붙여 hunting을 만드는 방식이다. 또 다른 하나는 '과거분사'인데, '동사원형'에 -ed를 붙여 만들거나, 불규칙하게 변화하는 경우도 많다.이 문장에서는 '동사'의 파악이 쉽지 않은데, some of the energy라는 '주어' 뒤에 따라오는 stored가 '동사'인지, '과거분사'인지부터 알아야 하기 때문이다. 영어에서는 많은 경우, '과거동사'와 '과거분사'가 동일한 형태이다. 이 둘을 구분하기 위해서는 다음과 같은 사항을 기억하고 있어야 한다.●과거분사는 일종의 형용사로, 별도 '동사'가 필요하다.●과거분사는 '~된'으로, 과거동사는 '~했다'로 해석된다.●과거분사는 '수동', 과거동사는 '능동'의 의미가 있다.그럼 이제 위의 원칙들을 이 예문에도 적용해 보자. stored in air and water flows라는 어구 뒤에 was used라는 별도의 '동사'를 찾을 수 있다. 따라서 stored는 '과거분사'임을 알 수 있다.이것만은 꼭! 관계사절의 수식을 받는 주어세 번째 출제 패턴은 주어의 '핵'에 '관계사절'이 붙는 것이다. '관계사절'은 '관계대명사'로 시작해서, 동사 혹은 주어, 동사의 덩어리가 이어지거나, '관계부사'로 시작해서 뒤에 주어, 동사의 덩어리가 이어지는 것을 말한다.이 문장은 relationships라는 주어의 '핵' 뒤에 within groups라는 전치사구가 이어지고, 뒤이어 that이라는 '관계대명사'로 시작해서 humans depend on으로 끝나는 '관계대명사절'이 따라오고 있다. 따라서, 동사는 주어에 따라 are를 선택해야 한다.이 문제에서 저지르기 쉬운 실수는 전치사 뒤에는 명사나 동명사가 이어진다는 지식을 기계적으로 적용하여, on 다음에 being을 선택하는 것이다. 자세히 살펴보면, '인간이 의존하는' 대상은 the interdependent relationships within groups이며, 관계대명사 that이 이를 대신하고 있다.이것만은 꼭! 주어와 동사 사이에 위치한 삽입구나 절마지막 출제 패턴은 주어와 동사 사이에 '삽입구나 절'이 위치하는 형태이다. 이는 비교적 알아보기가 쉬운데, 그 이유는 콤마(,)가 앞뒤로 위치하고 있기 때문이다.핵심콕!1 주어 핵에 수식어구가 붙을 때 주어에 맞춰 동사 선택2 분사구가 붙을 때는 과거분사와 과거동사 구분해야3 주어 동사 사이 삽입구나 절은 콤마(,)로 확인