"엔시티 위시와 적금 도전" 카뱅, SM과 '기록통장' 출시

카카오뱅크가 SM엔터테인먼트와 제휴를 맺고 '기록통장 with NCT WISH(엔시티 위시)' 적금을 출시한다고 22일 밝혔다. 이번 상품은 다음달 21일까지 한 달간 가입할 수 있다.



2023년 4월에 나온 기록통장은 의미 있는 순간마다 모으기 규칙 등을 통해 저축하고 해당 순간을 기록할 수 있는 서비스다. 이번 통장은 NCT WISH 멤버가 정한 특정 행동에 맞춘 규칙을 통해 저축하도록 하는 방식이다. NCT WISH 멤버들은 '노래 듣고 싶을 때' '자컨(자체 제작 콘텐츠) 보고 싶을 때' '직캠(직접 찍은 영상) 보고 싶을 때' '레전드 짤 발견했을 때' '생각날 때' 등 총 6개 규칙을 구성했다. 카카오뱅크는 이번 상품에 쌓인 저축금액과 같은 금액을 'NCT WISH·NCTzen(NCT WISH 팬덤)'의 이름으로 기부하는 ESG 캠페인도 실시한다. 기부금은 최대 1억원으로 상품 판매 종료 후 초록우산 어린이재단에 기부할 계획이다.



[양세호 기자]