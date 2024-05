“한국 가면 꼭 사야죠”…수출 1조 ‘한국 김’의 위엄

한국에 오는 외국인, 특히 관광객이 고국으로 돌아갈 때 반드시 구입한다는 것.

바로 김입니다.

한국 김이 인기가 많아서 지난해 한국산 김의 수출 규모가 1조원을 돌파했다고 합니다.

조미김은 어떻게 만들어질까요?

유튜브 ‘팩토리5F’가 조미김이 어떻게 생산되는지, 제조 과정을 공개합니다.

You can watch the mass production process of Korean seaweed on YouTube ‘Factory 5F’.