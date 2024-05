머리 아픈 문장 삽입 … 대명사·연결사에 답 있죠 [주혜연 강사의 영어특강]

6월 4일, 한국교육과정평가원에서 주관하는 모의고사를 앞두고 많은 수험생들이 긴장하고 있을 것이다. 지역 교육청에서 주관하는 학력평가와 달리, 대학수학능력시험을 시행하는 평가원에서 직접 출제하는 시험으로 당해 연도 수능 출제 경향을 가장 밀접하게 반영하기도 하고, N수생까지 포함하여 객관적으로 자신의 위치를 가늠할 수 있기 때문이다. 이렇게 중요한 6월 모의평가를 앞두고 조금이라도 좋은 성적을 받을 수 있는 단기 비법은 없는지 절박한 마음이 들 것이다. 많은 수험생이 어렵게 생각하는 ‘문장 삽입’ 유형의 경우 단기간에 문제를 푸는 시간도 단축하고, 정답률도 높일 수 있으니 함께 연습해 보자.

‘문장 삽입 유형’이란?

잘 짜인 한 단락의 글에서 한 문장을 빼내 글 상자 안에 넣은 다음, 그 문장의 원래 위치를 묻는 문제이다.

‘문장 삽입 유형’에 대한 접근은 크게 두 단계로 이루어진다. 먼저, 글 상자 안에 주어진 문장을 분석하여 앞뒤에 이어질 내용을 최대한 유추해 본다. 이때 it, they 등의 대명사, however, therefore 등의 연결사, this, that, such 등의 한정사 등을 활용한다. 두 번째는 주어진 문장을 제외한 단락의 나머지 부분에서 논리적 공백을 찾는 것이다. 예를 들어 영양 보충제 복용의 장점에 대한 글이 이어지다가, 느닷없이 단점에 대한 문장이 이어지면 해당 문장 앞에 논리적 공백이 존재한다고 판단할 수 있다.

패턴 1 ‘원인-결과’의 패턴 : 원인 + this is why 결과

Q. 주어진 문장이 들어가기에 가장 적절한 곳은?

Most dreaming occurs during REM sleep. ① REM stands for Rapid Eye Movement, stage of sleep discovered by Professor Nathaniel Kleitman at the University of Chicago in 1958. ② Along with a medical student, Eugene Aserinsky, he noted that when people are sleeping, they exhibit rapid eye movement, as if they were “looking” at something. ③ Ongoing research by Kleitman and Aserinsky concluded that it was during this period of rapid eye movement that people dream, yet their minds are as active as someone who awake. ④ Interestingly enough, studies have found that along with rapid eye movement, our heart rates increase and our respiration is also elevated - yet our bodies do not meve ans are basically paralyzed due to a nerve center in the brain that keeps our bodies motionless besides some occasional twitches ands jerks.

⑤ To sum it up, during the REM dream state, your mind is busy but your body is at rest.

‘This is why’는 원인-결과의 관계를 나타내는 대표적인 시그널 중 하나로, this is why 앞에는 ‘원인’이, 뒤에는 ‘결과’가 제시되어야 한다. 이외에도 therefore, thus, so 등을 함께 기억해두자. 이 문제에서 주어진 문장은 ‘그래서 악몽에서 깨어나거나 악몽 중에 비명을 지르는 것이 어려운 것이다.’ 앞에는 악몽에서 깨어나기 힘든 원인이 반드시 나와 있어야 한다. 그런데 ④ 뒤에 이어지는 문장의 후반부를 보면, ‘our bodies do not move and are basically paralyzed … (우리의 몸은 움직이지 않고 기본적으로 마비된다)’라는 내용이 등장한다. 따라서 우리는 신체가 마비되어 있는 상태이기 때문에 악몽에서 깨기 어려운 것이라고 원인-결과의 퍼즐을 완성해 볼 수 있다.

패턴 2 ‘추가’의 패턴 : ‘같은 주제 & 소재 A’ + Moreover

Moreover는 추가의 기능을 하는 대표적인 시그널 중 하나로, moreover의 앞뒤에는 같은 주제이지만, 다른 세부 소재가 이어지게 된다. 예를 들어, ‘사과가 건강에 이롭다’는 ‘주제’는 동일하지만, ‘피부 건강에 좋다’와 ‘혈관 건강에 좋다’처럼 서로 다른 세부 소재를 나열할 때 사용된다. 이외에도 also, furthermore, in addition, besides 등이 나열의 시그널이 될 수 있다.

패턴 3 ‘역접’의 패턴 : A ↔ But B

But many signals, as they are passed from generation to generation by whatever means, go through changes that make them either more elaborate or simply different.

but, however, nevertheless 앞뒤에는 반대되는 내용이 이어지게 된다. 예를 들어 교복 착용의 장점에 대해 이야기하다가, ‘하지만’ 단점도 있다고 내용을 전환할 때 이러한 연결사들을 사용하게 된다. 주어진 문장에 이러한 역접의 시그널이 보인다면 반드시 정확하게 앞에 올 내용을 예측한 다음 이어지는 문제를 읽어야 한다.

핵심콕!

1

‘원인-결과’의 패턴을 찾아라!

2

‘추가’의 패턴을 이용하라!

3

‘역접’의 패턴에 주목하라!