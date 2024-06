'정답같은 오답' 피하려면… 꼼꼼한 선택지 분석을 [주혜연 강사의 영어특강]

고3 영어 6월 모의평가 21번 문제

'킬러문항'을 수능 출제에서 배제한다는 출제 원칙이 발표된 이후, 영어시험 선택지 중 오답의 매력도가 크게 높아졌다. 지문을 읽으며 내용을 잘 파악했다고 생각했는데 정답을 고르지 못했다고 하소연하는 수험생들이 늘어났다.21. 밑줄 친 Burnout hasn't had the last word.가 다음 글에서 의미하는 바로 가장 적절한 것은?To balance the need for breadth (everyone feels a bit burned out) and depth (some are so burned out, they can no longer do their jobs), we ought to think of burnout not as a state but as a spectrum. In most public discussion of burnout, we talk about workers who "are burned out," as if that status were black and white. A black-and-white view cannot account for the variety of burnout experience, though. If there is a clear line between burned out and not, as there is with a lightbulb, then we have no good way to categorize people who say they are burned out but still manage to do their work competently. Thinking about burnout as a spectrum solves this problem; those who claim burnout but are not debilitated by it are simply dealing with a partial or less-severe form of it. They are experiencing burnout without being burned out. Burnout hasn't had the last word.6월 모의평가 21번 지문은 번아웃을 '번아웃이다 혹은 아니다'의 양자택일적 '상태(state)'로 바라보지 말고, 다양한 번아웃 경험을 포함하는 '범위(spectrum)'로 바라보아야 한다는 것이 중심 내용이다. 이 지문의 후반부에는 본인은 번아웃을 주장하지만, 아직 완전한 정상 생활 불능 상태에 빠지지는 않은, 부분적 형태의 번아웃을 겪는 사람에 대해 언급하고 있다. 이제 선택지를 분석해 보자.① Public discussion of burnout has not reached an end.(번아웃에 대한 대중적 논의가 아직 끝나지 않았다.)놀랍게도 가장 많은 수험생이 1번 선택지를 골랐다. 'has not reached an end'라는 표현을 보고, 아직 번아웃의 맨 마지막 단계인 정상 생활 불가능의 상태까지는 도달하지 않았으니 1번이 정답이라고 생각했을 것이다. 조금 더 세심하게 선택지를 읽어보면, public discussion of burnout이 함정 역할을 하고 있음을 알 수 있다. 번아웃에 대해 더 논의해야 할 사항이 남아 있다는 내용은 언급되지 않았기 때문이다. 지문 중심 내용을 잘 반영하는 표현과 지문에서 한 차례 언급만 됐을 뿐, 핵심 소재가 아닌 어구를 섞어 선택지를 구성하는 것이 오답 구성의 전형적 패턴 중 하나이다.③ All-or-nothing criteria are applicable to burnout symptoms.(번아웃 증상에는 양자택일의 기준이 적용될 수 있다.)all-or-nothing criteria은 지문에 언급된 black-and-white view와 같은 맥락으로, 필자는 이를 번아웃의 다양성을 설명하지 못하는 잘못된 관점이라고 지적한다. 3번 선택지는 사실상 지문과 반대되는 내용인 셈이지만, 20%에 가까운 수험생들이 3번을 택했다. 단순히 지문에서 많이 본 친숙한 표현들 위주로 정답을 채택하려는 성향 때문이다.④ Exhaustion is overcome in different ways based on its severity.(탈진은 그 심각성에 따라 다양한 방식으로 극복된다.)4번 선택지는 핵심 소재인 burnout과 일맥상통하는 exhaustion이라는 단어를 사용하고 있으며, less-severe form이라는 지문 속 표현에 착안해 its severity라는 표현도 담고 있다. 하지만 '극복 방안'이라는 무관한 내용 때문에 정답이 될 수 없다.⑤ Degrees of exhaustion are shaped by individuals' perceptions.(탈진 정도는 개인의 인식에 따라 형성된다.)5번 선택지를 살펴보면, 4번과 동일한 원리로 구성됐음을 알 수 있다. spectrum 혹은 partial or less-severe 등의 핵심 표현을 degrees of exhaustion으로 바꾸어 표현함으로써 선택지 매력도를 높인 것이다. 하지만 번아웃의 형성에 대한 내용은 지문에 언급돼 있지 않다.이제 정답을 살펴보자.② There still exists room for a greater degree of exhaustion.(더 심한 정도의 탈진이 일어날 여지가 여전히 있다.)부분적 형태 번아웃을 겪고 있어 아직 정상적인 업무 처리가 가능하다는 밑줄 친 문장 바로 앞 진술을 바탕으로 2번을 정답으로 선택할 수 있을 것이다. 다만, room이라는 단어를 '방, 객실, 공간' 등 물리적 공간의 의미로만 생각하고 어떤 일이 발생할 가능성, 여지의 의미를 갖는다는 사실을 몰랐던 수험생들은 정답을 고르기가 쉽지 않았을 것이다.오답의 함정에 빠지지 않기 위해서는, 키워드를 명확하게 파악한 다음 중심을 잡고 선택지를 분석하는 자세가 필요하다. 무관한 표현 혹은 지문에서 지엽적으로만 언급된 표현이 포함돼 있지 않은지 세심하게 살펴야 한다.[주혜연 이투스 강사]