헬로키티와 협업…라네즈 한정 젤크림

새로운 스킨케어 경험을 제공하는 글로벌 뷰티 브랜드 라네즈가 헬로키티와 한정판 제품을 출시한다. 헬로키티 50주년을 맞아 진행하는 이번 컬래버레이션을 통해 라네즈는 브랜드 베스트셀러인 '워터뱅크 젤 크림' 제품을 새롭게 선보인다.'Hello Kitty! Hello Summer! The Coolest Summer with Water Bank!'를 주제로 한 협업은 한국, 홍콩, 싱가포르, 말레이시아, 베트남, 태국, 인도네시아, 필리핀 등 다양한 지역에서 글로벌 캠페인으로 함께 진행한다. 이번 협업을 통해 라네즈는 전 세계 고객에게 헬로키티와 함께 피부 걱정 없는 시원한 여름을 선사하고자 한다.'라네즈×헬로키티 워터뱅크 젤 크림' 에디션은 여름 시즌 콘셉트에 맞춰 제작했다. 워터뱅크 젤 크림 용기에 열대 꽃을 단 헬로키티 모습을 담았으며, 제품 구매 시 수영복을 입고 서핑보드와 함께 있는 헬로키티 키링도 추가 증정한다.헬로키티 키링은 제품 뚜껑에 고정할 수도 있고, 함께 제공하는 탈·부착식 열쇠고리에 달아 활용해도 된다. 라네즈는 헬로키티의 귀여운 특성을 살린 해당 제품 구성이 특히 Z세대 소비자층 마음을 사로잡을 것으로 기대하고 있다.한정판으로 출시한 이번 협업 제품은 무신사 온라인 스토어를 통해 구매할 수 있다. 이후 올리브영 및 다양한 이커머스 채널을 통해 만나볼 수 있다. 글로벌 지역에서도 6월 홍콩, 7월 싱가포르·말레이시아·태국, 9월 베트남·인도네시아·필리핀에서 순차적으로 선보일 예정이다.컬래버레이션 에디션 출시를 기념해 헬로키티 파우치, 피크닉 매트 증정과 같은 특별한 프로모션 이벤트도 준비돼 있다.라네즈×헬로키티 워터뱅크 젤크림 에디션과 관련한 영상과 다양한 콘텐츠는 라네즈 공식 소셜 미디어 계정을 통해 확인할 수 있다.한편 '라네즈 워터뱅크 블루 히알루로닉 크림'은 2002년 출시 이후 국내외에서 누적 판매 1800만개를 기록한 라네즈의 베스트셀러 제품이다. 올해 1월 워터뱅크 3종 제품을 리뉴얼해 출시했으며 다양한 피부 타입과 고민에 맞춰 피부 장벽을 부스팅해주는 기능으로 글로벌 시장에서 사랑받고 있다.특히 '워터뱅크 젤 크림'은 즉각적인 마이너스 6.3도 피부 쿨링 효과와 유수분 밸런스를 잡아주는 기능으로 무더운 계절에 더욱 주목받는 제품이다. 라네즈는 이번 여름 컬래버레이션 에디션을 통해 글로벌 고객들에게 한층 더 즐거운 제품 경험을 선사할 예정이다.[김효혜 기자]