사진 확대 김희정. 사진|SNS

배우 김희정이 여신미를 뽐냈다.

김희정은 23일 SNS에 “올해는 어디서 여름을 보낼 건가요?(Where will you be spending summer this year?”라는 글과 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 김희정은 발리에서 화이트 컬러의 비치 웨어를 입고 포즈를 취하고 있다. 김희정은 구리빛 피부와 늘씬한 각선미로 섹시한 매력을 드러냈다.

또 김희정은 운동으로 완성된 탄탄한 몸매로 건강미를 뽐내 시선을 강탈하고 있다.

이를 본 누리꾼들은 “아름다워요” “와우” “최강 비주얼” 등의 반응을 보였다.

김희정은 SBS ‘골 때리는 그녀들’에서 활약 중이다.