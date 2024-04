브리트니 스피어스, 14년 후견父와 분쟁 끝...완전한 자유

사진 확대 브리트니 스피어스. 사진|연합뉴스

미국 팝스타 브리트니 스피어스가 14년 가까이 후견인을 한 아버지와 법적 분쟁을 완전히 끝냈다.

27일(현지시간) 현지 매체 등에 따르면 브리트니 스피어스는 아버지와 그동안의 소송에 대한 변호사 비용 등을 둘러싼 2년 5개월간의 소송에 합의했다.

구체적인 합의 내용은 알려지지 않았지만, 브리트니 스피어스가 아버지 측에 소송 비용으로 200만 달러(약 28억 원)를 지급하기로 한 것으로 전해졌다.

브리트니 스피어스 측 변호사는 “후견인 제도는 2021년 11월 끝났지만, 자유에 대한 그녀의 바람은 이제 진정으로 완성됐다”며 “그녀가 원했던 대로 이제 그녀는 더 이상 이 문제에 대해 재판에 참석하거나 관여할 필요가 없다”고 말했다.

브리트니 스피어스는 2008년부터 법정 후견인으로 지명된 친부 제이미의 보호 아래에 있었다. 당시 브리트니 스피어스가 약물 중독 등으로 스캔들을 일으키자, 아버지는 이를 이유로 후격인 자격을 얻어 700억 원에 달하는 재산을 관리해왔다.

브리트니 스피어스는 2021년 6월 “난 노예가 아니고 내 삶을 되찾고 싶다”며 아버지의 후견인 지위 박탈을 요구하는 소송을 냈다. 법원에서 아버지가 자신의 삶을 통제하며 피임과 정신질환 치료제 복용도 강제했다고 폭로했다.

이에 로스앤젤레스(LA) 법원은 2021년 9월 아버지의 후견인 자격을 중단시켰고, 두 달 뒤 브리트니 스피어스에 대한 후견인 제도 적용을 종료하는 최종 결정을 내렸다. 후견인 제도 종료 후에도 변호사 비용 등을 둘러싼 법적 분쟁은 계속됐고 드디어 합의에 이르면서 분쟁이 끝나게 됐다.

브리트니 스피어스는 지난 1999년 1집 앨범 ‘...베이비 원 모어 타임’(‘...Baby One More Time’)을 발매하며 데뷔했다. 이후 ‘웁스 아이 디드 잇 어게인(Oops I did it again)’, ‘톡식(Toxic)’ 등 수많은 곡을 히트시키며 전세계에서 사랑받은 팝스타다.