이준기, 국내 팬미팅 성료 “자랑스러운 배우 될 것”

사진 확대 이준기. 사진 I 나무엑터스

배우 이준기가 6년여 만의 국내 팬미팅을 성공적으로 마쳤다.

이준기는 지난 11일 이화여자대학교 대강당에서 ‘준기’s 데이 2024 인 서울 : 봄, 어게인’(JOONGI’S DAY 2024 IN SEOUL : 봄, Again)을 열고 팬들과 만났다.

팬들의 함성 속에서 리프트를 타고 등장한 이준기는 ‘바보사랑’, ‘아낌없이 주는 나무’, ‘파이어리 아이즈’(Fiery Eyes)를 이어 부르며 팬미팅의 화려한 오프닝을 장식했다. 오랜만에 만나는 국내 팬들과 멀리서 찾아와 준 각국의 팬들에게 반가운 인사를 건넨 그는 능숙한 진행으로 분위기를 끌어올리며 공연의 본격적인 서막을 알렸다.

이어진 무대에서 그는 자신이 발매한 곡뿐만 아니라 ‘아라문의 검’ OST ‘추즌 원’(Chosen One), ‘달의 연인 – 보보경심 려’ OST ‘너를 위해’, 팬들 앞에서 처음으로 선보인 ‘악의 꽃’ OST ‘인 마이 하트‘(In My Heart’) 등 출연작들의 OST 메들리를 부르며 지난 작품들을 추억하는 뜻깊은 순간을 나눴다. 또한, 미리 설문을 통해 받아둔 팬들의 고민을 센스 있게 해결하고, 사연 당첨자들에게 즉석에서 사인한 선물을 직접 건네주는 등 가까운 거리에서 교감을 이어가 관객을 열광케 했다.

특히, 명실상부 ‘한류 스타’답게 해외 팬들을 위한 다양한 언어의 노래 무대는 물론, 이번엔 팬들의 고민 상담 코너와는 반대로 이준기의 현재 고민에 팬들이 상담해 주는 쌍방향 소통까지 다채로운 구성으로 잊을 수 없는 시간을 선사했다. 이렇듯, 언제나 새로운 모습을 보여주고자 최선을 다하는 그에게 팬들은 ‘다시 만나 서로의 봄이 된 우리’라는 문구가 적힌 슬로건 이벤트와 깜짝 생일 파티로 보답해 큰 감동을 안겼다. 이에 그도 봄과 어울리는 설렘 가득한 버스커 버스커의 ‘벚꽃 엔딩’ 무대를 선보여 각별한 팬 사랑을 드러내 훈훈함을 자아냈다.

이후 ‘폴 어스’(FOR US), 정국의 ‘스탠딩 넥스트 투 유‘(Standing Next to You), ‘투게더’(Together) 등 마지막까지 열정적인 퍼포먼스를 펼치며 공연을 마친 이준기. 장장 210여 분 동안 22곡을 소화한 그는 “여러분들 덕분에 너무너무 즐거웠고 시간 가는 줄 몰랐다. 더 준비해서 또 멋진 작품으로 돌아와, 여러분이 항상 자랑스러워하는 배우가 될 수 있도록 노력하겠다. 다음 스텝을 기대해 주시면서 다음번에도 함께 모여서 같이 놀기를 기다리겠다”고 다음 만남을 기약했다.

한편, 이준기는 차기작을 검토 중에 있으며, 오는 6월 14일 일본 요코하마에서 ‘2024 이준기 스플렌더 패밀리 데이 : 러브 블라썸‘(2024 LEE JOON GI SPLENDOR Family Day : LOVE BLOSSOM)를 개최해 더 많은 팬들을 만날 예정이다.

[박로사 스타투데이 기자]