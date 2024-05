사진 확대 한예슬. 사진l한예슬 SNS 캡처

배우 한예슬이 신혼여행을 떠났다.

한예슬은 지난 14일 자신의 SNS에 “신혼여행 가는 길에(On my way to honeymoon)”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 와이드 팬츠에 크롭 티셔츠를 입은 한예슬이 캐리어를 끌고 있는 모습이 담겼다. 화장기 없는 얼굴에도 또렷한 미모가 시선을 사로잡는다.

앞서 7일 한예슬은 2021년부터 공개 연애를 이어온 10살 연하 남자친구와 혼인신고를 했다고 밝혔다.

한예슬은 “요즘 너무 사는 맛이 나서 행복한 저희가 하나가 되어 살아갈 앞으로의 날들이 너무 기대되고 설레고 감사하다. 이 여정을 함께 나눌 수 있어 기쁘고, 축복 속에 감사하며 살아갈 수 있어 가슴 벅찬 나날들이 될 것 같다”라고 소감을 전해 많은 이들의 축하를 받았다.

[이다겸 스타투데이 기자]