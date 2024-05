사진 확대 스테파니 미초바와 빈지노. 사진 I 미초바 SNS

가수 빈지노의 아내이자 모델 스테파니 미초바가 임신 소감을 밝혔다.

미초바는 29일 자신의 인스타그램에 “축하 메시지와 따뜻한 마음 그리고 사랑을 보내주셔서 감사하다. 여러분의 메시지를 읽으면서 감동받았다. 올해 아기가 생긴다는 사실이 아직도 믿기지 않아요(Thank you for your congratulatory messages and well wishes and love I got so emotional reading all of them. I am still in shock that there will be a human baby this year)”라는 글과 함께 영상을 올렸다.

공개된 영상에는 화려한 패턴의 스커트를 입은 채 빈지노를 바라보고 있는 미초바의 모습이 담겼다. 빈지노와 다정한 포즈를 취하고 있어 눈길을 끈다.

빈지노와 미초바는 2015년부터 공개 열애를 시작했다. 지난해 8월 한국에서 혼인신고를 하면서 법적 부부가 됐다.