박보검, 수지.

배우 박보검과 수지의 훈훈한 투샷이 공개됐다.

박보검은 27일 SNS에 “I WISH YOU ALL HAPPINESS! 밥 잘 먹고, 잠 잘 자고, 운동 열심히”라는 글과 사진을 게재했다. 자신이 출연한 영화 ‘원더랜드’에서 함께한 김태용 감독, 배우 수지 탕웨이와 찍은 여러 사진을 공개한 것.

박보검, 수지.

수지, 박보검, 김태용 감독.

수지, 김태용 감독, 박보검.

탕웨이, 박보검.

박보검은 극 중 연인으로 호흡을 맞춘 수지와 훈훈한 투샷으로 시선을 강탈했다. 두 사람은 선남선녀 비주얼을 뽐냈다. 또 박보검은 탕웨이와 함께한 짧은 영상을 공개해 눈길을 끌었다. 또 다른 사진에는 무대인사를 하며 팬들이 선물한 머리띠 등을 착용한 모습이 포착돼 훈훈함을 자아냈다.

이를 본 누리꾼들은 “보검씨 감사합니다. 계속 행복하세요” “다들 너무 귀여워요” “영화도 무대인사도 행복한 추억입니다” 등의 반응을 보였다.

박보검은 ‘원더랜드’에서 태주 역을 맡아 열연했다. 박보검은 현재 JTBC 예능 ‘마이 네임 이즈 가브리엘’에 출연 중이다.

[양소영 스타투데이 기자]