세븐틴 호시, 김치 브랜드와 화보 찍었다 ‘인간 소화제’

사진 확대 호시. 사진 I 하이컷 매거진

세븐틴 호시가 7월 ‘하이컷’ 매거진의 디지털 커버를 장식했다.

이번 디지털 커버는 대한민국 대표 김치브랜드 ‘종가’와의 이색 콜라보 화보로, 2024년 디지털 매거진으로 리론칭한 ‘하이컷’의 힘찬 재도약을 알렸다.

‘환희로 가득 찬 호시의 비밀스러운 공간’을 테마로 한 화보는 김치의 새로운 모습과 이를 즐기는 그의 순간들을 담았다. 이번 화보에서 ‘종가’는 김치를 완전히 새로운 방식으로 즐길 수 있는 김치파우더와 김치스프레드를 선보였는데, 다양한 메뉴에 풍미를 더하는 김치 덕에 촬영장에서는 맛있는 냄새와 즐거움이 끊이지 않았다는 후문이다.

평소 김치 러버로 알려진 호시는 특유의 위트와 재치로 화보를 완벽하게 소화해냈으며, ‘종가’의 앰버서더로서 추후 공개될 새로운 브랜드 캠페인에 기대감을 더했다.

한편, 호시가 속한 세븐틴은 올해 데뷔 9주년을 맞았다. 이들은 지난 4월 29일 베스트 앨범 ‘세븐틴 이즈 라이트 히어(17 IS RIGHT HERE)’를 발매한 데 이어 오는 7월 23, 24일 서울 고척스카이돔에서 팬미팅 ‘세븐틴 인 캐럿 랜드(SEVENTEEN in CARAT LAND)’를 개최하는 등 활발한 활동을 이어가고 있다.

호시의 화보를 담은 화보와 영상은 ‘하이컷’ 웹사이트와 인스타그램을 포함한 각종 소셜 미디어에서 만나볼 수 있다.