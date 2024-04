KOSMO, ‘G밸리 IT 일자리 수요데이’ 성료

한국소프트웨어인재개발원(이하 KOSMO)은 고용노동부 서울관악고용복지플러스센터와 함께하는 IT우수기업과 KOSMO훈련생과의 채용연계를 위한 ‘G밸리 IT 일자리 수요데이’ 취업매칭 행사를 성료했다고 17일 밝혔다.

금천구 가산동에 위치한 KOSMO 본원에서 진행된 지난 16일 진행된 행사에는 ㈜와이즈스톤티를 포함한 IT 우수기업 6개사 관계자와 구직 청년 40여 명이 참석, 현장 면접 기회를 가졌다.

지난 2018년부터 매년 두 번씩 개최되어 온 “G밸리 IT 일자리 수요데이”는 KOSMO 훈련생들의 취업 성공을 위한 중요한 기회로 자리 잡았다. 서울관악고용복지플러스센터 취업지원팀과의 협력을 통해 IT 우수기업 채용 면접 기회를 제공하며, 양질의 인력 확보를 통해 IT 기업들의 구인난 해소에도 기여하고 있다.

KOSMO는 고용노동부와 직업능력심사평가원에서 실시한 교육훈련기관 인증평가에서 5년 연속 우수훈련기관으로 선정되었으며, 2022년 기준 90.9%의 높은 취업률을 보유하고 있다.

또한 전공 상관없이 누구나 쉽게 디지털 교육을 받을 수 있도록 다양한 IT 교육 프로그램을 운영하고 있으며 수강생들이 IT 기초 역량을 쌓을 수 있도록 본 수업 개강 전 선행 학습도 제공하고 있다.

사진 확대 <사진설명 = KOSMO 취업매칭행사 ‘G밸리 IT 일자리 수요데이’ 개최>

정철영 KOSMO 대표는 “한국소프트웨어인재개발원은 IT 분야 취업을 준비하는 청년들에게 다양한 교육 및 취업 지원 서비스를 제공하는 기업”이라며, ‘G밸리 IT 일자리 수요데이’와 같은 취업 연계 행사뿐만 아니라, 맞춤형 교육 프로그램, 취업 컨설팅, 창업 지원 등을 통해 훈련생들의 성공적인 미래를 견인해 나가겠다고 밝혔다.