'CJ ONE' 멤버십 강화 제휴처 50곳으로 확대

CJ올리브네트웍스가 라이프스타일 멤버십 서비스 'CJ ONE' 사용 횟수가 지난 3월 2700만건을 기록했다고 7일 밝혔다.



이는 전년 동기 대비 약 700만건 증가한 수치로, 회원들이 CJ ONE 제휴 브랜드를 하루 평균 90만번가량 이용한 것으로 풀이된다.



사용량이 증가한 데에는 제휴처 확대가 영향을 미친 것으로 파악된다. 현재 CJ ONE 포인트를 적립하고 사용할 수 있는 제휴처는 50여 곳에 달한다. 지난해 9월 CJ ONE은 브랜드 리뉴얼을 시행하며 라이프스타일 분야 제휴를 강화했으며, 이달에는 롯데호텔과의 포인트 전환 서비스를 신규 오픈했다.



[정호준 기자]