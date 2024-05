“게임 인재 키운다” 블리자드, 한국장학재단과 장학 프로그램 시작

사진 확대 블리자드 엔터테인먼트가 지난 20일 한국장학재단과 함께 게임 업계 커리어 꿈꾸는 대학생을 위한 ‘블리자드 STEAM 장학금 프로그램’ 시작을 알리는 발대식을 진행했다. 이날 행사에 참여한 관계자 및 대학생들이 행사 이후 기념촬영을 하고 있다. <사진=블리자드 엔터테인먼트>

블리자드 엔터테인먼트(Blizzard Entertainment)가 한국장학재단(KOSAF)과 함께 게임·IT(정보기술) 분야로의 진로를 꿈꾸는 한국의 대학생들을 지원하고 향후 한국 및 글로벌 게임·IT 업계를 이끌어 갈 미래 인재 양성에 기여하기 위한 ‘블리자드 STEAM 기부장학금 프로그램’을 마련했다고 21일 밝혔다.

지난 20일 서울 삼성동 블리자드 엔터테인먼트 코리아 사무실에서 진행된 발대식에는 블리자드 엔터테인먼트 코리아와 한국장학재단의 주요 관계자 및 2024년 프로그램 대상자로 최종 선발된 30명의 대학생들이 참여한 가운데 장학 증서 수여식 및 인재육성 프로그램이 진행됐다.

블리자드 엔터테인먼트 코리아는 한국장학재단이 운영하는 ‘푸른등대 기부장학금’의 일환으로 이번 블리자드 기부장학금 프로그램을 2024년과 2025년 2년 동안 재단과 함께 진행한다. 이를 통해 블리자드 엔터테인먼트 코리아는 게임·IT 업계 커리어를 준비하는 대한민국 국적의 대학교 졸업 예정자 총 60명(연간 각 30명)을 선발해 재정적인 고민 없이 학업 및 진로 개발에 몰두할 수 있도록 두 학기 동안의 생활비 장학금을 지급할 예정이다.

또 ‘블리자드와 함께 꿈꾸는 게임 커리어의 시작’이라는 주제 아래 진로 탐색· 비전 수립 및 안정적인 사회진출을 위한 인재육성 프로그램도 제공한다. 인재육성 프로그램은 5월과 8월 두 번에 걸쳐 진행되며, △블리자드 엔터테인먼트 코리아 사무실 견학 및 현직 종사자 강연 △게임·IT업계 이력서 및 포트폴리오 작성 등의 미래 설계 프로그램 △기존 블리자드 장학 프로그램 출신 게임 업계 현직 종사자 선배와의 만남 등이 포함대 있다.

사진 확대 ‘블리자드 STEAM 기부장학금 프로그램’에선 내년까지 대학생 총 60명을 대상으로 장학금 및 커리어 개발 프로그램을 제공할 예정이다. <사진=블리자드 엔터테인먼트>

로버트 리(Robert Lee) 블리자드 엔터테인먼트 코리아 사장은 환영사를 통해 “블리자드 엔터테인먼트 한국 지사 설립 20주년을 맞은 올해, 이번 기부 장학금 프로그램을 통해 한국 게임 업계에 기여하고 전세계 게임·IT 업계의 전도 유망한 인재가 될 대학생들에게 기회를 제공하고 인재를 육성하겠다는 우리의 다짐을 공고히 할 수 있을 것으로 생각한다”고 말했다.

발대식에 참여한 성균관대학교 4학년생 이지민 학생은 “게임 개발자가 되기 위해 학교 공부 외에도 개발자 경진대회에 참여하고 포트폴리오도 준비하고 있는데, 이번 블리자드 장학금을 통해 재정적인 부담을 덜 수 있게 돼 하고 싶은 공부와 진로 개발에 좀 더 집중할 수 있을 것이라 생각한다”면서 “좋아하던 게임들을 개발한 블리자드에서 받게 된 장학금이라 개인적으로 더욱 큰 의미를 갖는다”고 선발 소감을 밝혔다.

한편 블리자드 엔터테인먼트 코리아는 한국장학재단과 함께 지난 2010년부터 지난 2019년까지 게임 및 IT 관련 산업 분야에서 활약하기를 원하는 총 229명의 학생들에게 장학금을 수여하고 블리자드의 연례 게임 축제인 블리즈컨 행사 참여 등 글로벌 게임 IT 산업 현장을 체험할 수 있는 기회를 제공하는 ‘Realize Your Dream’ 프로그램을 진행한 바 있다.

* STEAM: Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics의 첫 글자를 딴 용어로, 과학기술에 대한 학생의 흥미와 이해를 높이고 과학기술 기반의 융합적 사고력(STEAM Literacy)과 실생활 문제 해결력을 배양하는 교육을 의미