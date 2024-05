만성신장질환 시장도 넘보는 당뇨치료제...빅파마 잇단 도전장

23일(현지시간) 스웨덴 스톡홀름에서 열린 유럽신장학회 2024에서 아스트라제네카가 ‘만성신장질환의 표준 치료제로서 SGLT-2 억제제(SGLT-2 inhibitors as a standard of care for CKD’라는 주제로 심포지움을 열었다. 이날 행사에는 450여명의 관계자들이 모였다.