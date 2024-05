디캠프, 스타트업 드림팀 꾸려 일본에 달려간 까닭은

일본서 첫 데모데이 열어

日, 스타트업 지원책 쏟아내

기술 앞선 한국 기업에 기회

디지털 만화·치료 선점 위해

AI·IT 관련 기업 대거 참여

사진 확대 일본에서 개최된 5월 디데이 단체 사진. 디캠프

은행권청년창업재단(디캠프)이 지난 16일 처음으로 일본에서 '디데이'를 개최했다. 2013년 6월 시작돼 국내에서 가장 오랜 역사를 가진 디캠프의 데모데이인 디데이의 일본 개최가 가진 상징성은 상당히 크다는 게 스타트업 업계의 분석이다.일본은 그동안 '스타트업의 무덤' 'IT 갈라파고스'라는 꼬리표에서 알 수 있듯이 스타트업의 성장이 정체된 국가로 꼽혔다. 여러 이유가 있지만 리스크를 피하는 비즈니스 문화를 비롯해 종신고용 문화는 물론 기업의 소극적인 ICT 투자 등이 원인으로 꼽힌다. 홍은진 디캠프 사업팀장은 "일본은 종신고용을 통해 장기 근무를 장려해 왔는데 이는 개인의 새로운 도전을 위축시키는 요인으로 작용했을 수 있다"며 "또한 IT 인프라 역시 부족하고, 기술력 기반의 스타트업이 탄생하기 어려운 환경이었다"고 설명했다.일본 정부는 국가의 지속적인 성장과 혁신을 위해서는 스타트업이 필요하다는 판단하에 최근 다양한 지원책을 쏟아내고 있다. 이 과정에서 일본과 비교했을 때 상대적으로 IT에 친숙한 한국 스타트업에 기회가 열리고 있다. 홍은진 사업팀장은 "일본은 인구도 1억명이 넘을 뿐 아니라 소득 수준도 높다"며 "특히 한국과 일본의 거리는 비행기로 2시간 안팎인 만큼 지리적으로도 가깝다"고 말했다.이러한 현상을 반영하듯 디캠프의 일본 디데이에 출전한 스타트업 상당수는 IT, AI 기반의 플랫폼을 적용해 기존에 사람이 직접 하던 일을 자동화하는 '디지털화(DX)'와 관련된 기업들이었다.5월 디데이 우승을 차지한 샤플앤컴퍼니는 현장 직원의 근태와 업무 관리를 지원하는 '샤플'을 개발했다. 샤플을 이용하면 관리자는 플랫폼을 기반으로 편리하게 직원들의 출퇴근 기록과 일일 업무를 확인하고, 현장 상황 등을 공유할 수 있다. 샤플앤컴퍼니는 지난해 기준 전체 매출의 71%가 해외에서 발생하고 있으며, 지난 4월 일본 법인 설립을 완료하기도 했다. 향후 일본 고객 확보에 집중한다는 계획이다.슬램덩크, 드래곤볼, 원피스 등 수많은 인기 만화가 탄생한 일본은 전 세계 만화 시장에서 가장 크고 영향력 있는 국가로 꼽힌다. 특히 디지털 만화 시장 규모는 지난해 4조원을 돌파하면서 가파른 성장을 이어가고 있다. 거대한 일본 만화 시장에 AI를 기반으로 한 한국 스타트업이 도전장을 던졌다. AI 기반의 만화 서비스를 제공하는 리얼드로우가 그 주인공이다. 디데이에 참석해 일본 공략을 준비하는 리얼드로우는 만화 산업이 발달한 일본에서 AI를 이용해 작가의 그림체를 학습한 뒤 언리얼 3D와 함께 활용하여 고품질의 웹툰을 시장에 선보인다는 계획이다.이미 2007년부터 초고령화 사회에 진입한 일본은 고령 인구를 위한 여러 산업이 발전했다. 의료 역시 마찬가지다. 하지만 디지털화가 더디게 진행되면서 '디지털 치료'와 관련된 산업 발달이 한국과 비교했을 때 늦다. 디데이에 출전한 에버엑스는 이 시장을 공략한다는 계획이다.에버엑스는 스마트폰을 기반으로 근골격계 재활 치료 솔루션을 제공하는 '모라큐어' 서비스로 일본 공략에 나선다. 모라큐어를 이용하면 의료진이 환자에게 필요한 운동을 처방하고, 환자는 자신의 휴대전화 등을 이용해 의료진의 지도를 받으며 안전하게 운동할 수 있다. 별도 장비 없이 휴대전화 카메라로 촬영한 환자의 운동 수행 과정을 AI가 분석하고 의료진이 실시간으로 모니터링이 가능한 점이 특징이다.이 밖에 이번 디데이에는 고객사가 글로벌 개인정보 규제를 준수할 수 있도록 돕는 사스(SaaS) 서비스 '캐치시큐'를 개발한 오내피플, 기업 대상 맞춤형 생성형AI 서비스를 제공하는 사이오닉 AI, 일본 내 500여 개 매장에서 뷰티 브랜드 서비스를 제공하고 있는 비브이엠티, 반려동물 맞춤 의약외품과 영양제를 개발한 그라스메디, 부업을 찾는 경력자를 위한 인재 매칭 서비스를 제공하는 커리어데이, AI 기반 화물 운송 중개 서비스 플랫폼을 운영하는 곳간로지스, AI를 활용해 제조 설비를 최적화해주는 틸다 등의 스타트업이 참여했다.[원호섭 기자]