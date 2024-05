축구선수 기성용 팬싸인회 NFT를 증정하는 팝업스토어?[엠블록레터]

사진 확대

안녕하세요 엠블록레터의 승아입니다. 최근 휴대폰을 하다가 캡쳐한적 있으신가요? 저는 SNS나 웹서핑을 하다가 인상적이거나 저장하고 싶은 것이 있을 때 캡쳐하거나 카카오톡 나와의 채팅에 메모하는 편인데요. 최근 저의 사진첩과 나와의 채팅이 디지털자산 관련 컨퍼런스나 이벤트로 가득하답니다. 5월 말부터 가상자산, NFT, STO 등 디지털자산과 관련한 행사가 연달아 개최되더라구요. 날짜가 임박한 순서대로 깔끔하게 정리해왔으니 함께 살펴보시죠.

다다즈 개인전: Fine.Thank you, and you?

사진 확대 출처: PBG

최근 가장 폼 좋은 NFT 작가하면 제일 먼저 떠오르는 작가 DADAZ(다다즈)가 개인전을 열었어요. 보기만 해도 빙긋 미소가 그려지는 다다즈 작가의 판화작품들이 한 곳에 모여있는데요. 이모지를 활용해 일상을 새롭게 바라보고, 알록달록한 색감과 재밌는 스토리가 녹아있는 작품들을 잔뜩 만날 수 있다고. 전시기간이 길지 않으니 서둘러야 해요.

🗓️일정: 2024.5.24 - 5.30ㅣ 10:00 ~ 18:00

✅ 장소: 서울시 서대문구 연희로5길 22, B1 카페 연남장

FC서울 팝업스토어 with 코튼시드

사진 확대 출처: 롯데이노베이트

기성용, 린가드 선수가 소속된 FC서울에서 롯데월드몰에 팝업스토어를 열어요. 이곳에는 FC서울의 스페셜 유니폼, 테디베어, 커스텀 키링 등이 판매될 예정인데요. 10만원 이상 구매한 사람은 추첨을 통해 기성용과 린가드 선수의 팬 사인회에 참여할 수 있는 럭키드로우 NFT와 실물카드를 증정해 많은 관심을 모으고 있어요. 팝업 전에도 재밌는 이벤트가 있는데요, 한정판 스페셜 팬카드 NFT를 구매하면 15명을 추첨해 기성용, 린가드와 함께하는 서울스카이 투어 기회를 제공한다고 하니 FC서울을 진심으로 응원하고 있다면 꼭 확인해보세요!

️️🗓️일정: 2024.6.3 -6.9ㅣ오전 10:30~ 22:00

✅ 장소: 서울시 잠실 롯데월드몰 3층

2024 매경 자본시장 대토론회: 디지털자산, 투자자보호와 세계화 전략

사진 확대

매경미디어그룹에서 업계 전문가들을 모아 디지털 자산, 투자자 보호와 세계화 전략에 대해 이야기하는 장을 만들었어요. 디지털자산 시장의 핵심 주체인 금융감독원, 가상자산 거래소, 증권사 등의 다양한 견해를 듣고 앞으로의 시장 변화를 예측해 볼 수 있을 거라고 해요. 누구나 무료로 참여 가능하고, 사전 신청시 각 주제와 패널들에게 궁금한 점도 미리 질문할 수 있어요.

🗓️일정: 2024.6.7 13:00 ~ 15:00

✅ 장소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76, KRX 한국거래소 2층 KRX 홍보관

✅ 가격: 무료

✅ 참가 신청: 구글폼 접수 혹은 전화문의(https://forms.gle/y7BFGKvC3QgKmXtp7)

✅ 문의: 02-2000-5781ㅣcontact@m-block.io

대한민국 NFT/블록체인 게임 컨퍼런스🕹️

사진 확대 출처: 한국게임미디어협회

올해로 3회차를 맞이하는 행사로 글로벌 NFT, 블록체인 게임의 현주소와 미래를 살펴보고 국내 게임산업의 적용사례를 확인할 수 있어요. 넥슨, 넷마블, 컴투스같은 국내 주요 게임사 뿐만 아니라 바이낸스, 수이, 아발란체 등이 함께 해 웹3 게임시장에 대한 견해도 넓힐 수 있어요. 6월 12일 판교에 위치한 경기창조경제혁신센터에서 진행돼요. 사전 예약자는 7만 7천원, 현장등록시 14만 3천원에 입장 가능해요.

️️️️️️️️️️️️️🗓️일정: 2024.6.12 9:00 ~ 17:30

✅ 장소: 경기창조경제혁신센터 국제회의장, 지하 2층

✅ 가격: 유료(사전예약 7만7천원 l 현장등록 14만 3천원)

✅ 기타: 점심 미제공

