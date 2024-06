와탭랩스 “넥스트 라이즈 2024서 성장 전략 발표”

IT 모니터링 통한 효율적 업무 방안 제시

스타트업 패키지 소개·비즈니스 인사이트

사진 확대 IT 모니터링 스타트업 와탭랩스가 오는 6월 13일부터 14일까지 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 ‘넥스트 라이즈 2024, 서울’ 행사에 참여한다.

와탭랩스는 국내 최초로 서버, 애플리케이션, 데이터베이스, 쿠버네티스 등 IT 운영 환경의 성능과 장애를 분석하는 통합 모니터링 서비스를 SaaS로 선보인 IT 모니터링 전문 기업이다. 복잡한 IT 운영 환경 전반을 통합된 실시간으로 한눈에 파악할 수 있는 옵저버빌리티를 제공하고 있다.

최근 디지털 전환으로 인해 클라우드 도입 등 디지털로 변환된 모든 서비스가 IT 운영 관리 서비스가 되면서 옵저버빌리티 역량이 주목받고 있다. 이에 와탭랩스는 이번 행사에서 효율적인 IT 모니터링을 통한 한국 스타트업 성장 전략을 소개한다.

특히 운영 효율과 개발 시간 절감이 필요한 스타트업의 경우 옵저버빌리티 제품이 성장에 중요한 역할을 한다. 와탭랩스는 이번 행사에서 초기 스타트업의 성장을 도울 수 있도록 2022년부터 진행하고 있는 스타트업 패키지를 소개한다. 이미 100여 개의 스타트업이 사용하면서 혜택을 보고 있는 스타트업 패키지는 월 10만 원에 와탭랩스 전 제품을 1년간 이용할 수 있는 프로그램이다.

와탭랩스는 14일 ‘AWS와 함께하는 한국 스타트업의 성장 전략’ 세션에 참여해 비즈니스 성장 과정의 인사이트도 공유할 예정이다. 와탭랩스가 AWS 서비스를 사용하는 고객이자 공식 파트너로서 현재 1,200개 이상의 고객사를 보유하기까지 목표 달성 과정의 전략을 다룰 계획이다.

이동인 와탭랩스 대표는 “스타트업이 성장하기 위해서는 선제적인 투자가 필요하기 마련이고, 특히 IT운영 환경에서 많은 도전 과제에 직면하게 된다”며 “와탭랩스는 초기 스타트업이 인력이나 자금 걱정 없이 서비스 자체에 집중할 수 있도록 스타트업 패키지 지원 등을 앞으로도 적극적으로 이어 나가고자 한다”고 밝혔다.

한편 와탭랩스는 다양한 업계 및 규모의 고객 사례와 기술력을 바탕으로 글로벌 비즈니스 확대에도 중점을 두고 있다. 2024년 2월 일본 파트너십을 구축하고 본격적으로 사업을 확대하고 있으며, 인도네시아 등 동남아시아 시장 진출에도 박차를 가하고 있다.