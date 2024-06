“내 회사에 아이폰 들고 올 생각마”...머스크 ‘챗GPT 탑재’ 애플기기 금지

뉴스 요약쏙

애플이 오픈AI와 제휴해 운영체제인 iOS에 인공지능(AI) 챗봇 챗GPT를 탑재한다는 계획을 발표하자 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 애플 기기의 사용을 전면 금지하겠다고 10일(이하 현지시간) 밝혔다.

그러면서 "애플이 일단 당신의 데이터를 오픈AI에 넘겨주면 실제로 무슨 일이 일어나는지 전혀 알 수 없다"며 "그들은 당신을 배신하고 팔아넘기는 것"(They're selling you down the river)이라고 주장했다.

머스크는 오픈AI가 애플의 아이폰을 통해 사용자의 데이터를 빨아들이는 모습을 빗댄 이미지와 함께 "애플 인텔리전스(Apple Intelligence)가 작동하는 방식"이라고 쓴 게시물을 올리기도 했다.