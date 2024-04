이정재, 5월 4일 부산 해운대 ‘스타워즈 데이’ 참석

사진 확대 이정재. 사진 I 강영국 기자

배우 이정재가 부산 해운대 일대에서 열리는 ‘스타워즈 데이’(Star Wars Day)에 참석한다.

월트디즈니 컴퍼니 코리아는 올해 ‘스타워즈 데이’를 맞이해 5월 4일과 5일 양일에 걸쳐 부산 해운대 해수욕장 일대에서 다채로운 행사를 실시한다.

이정재는 4일 메인 행사장에서 펼쳐지는 ‘스타워즈 데이 스페셜 토크 세션’에 참여한다. 한국 팬들을 위해 새로 제작된 ‘애콜라이트’ 스페셜 클립을 상영하고 한국 배우 최초로 스타워즈 시리즈에 출연한 이정재가 무대에 올라 출연 소감과 함께 본인이 맡은 캐릭터인 제다이 마스터 ‘마스터 솔’을 소개한다.

월트디즈니 컴퍼니 코리아는 매년 5월 4일을 ‘스타워즈 데이’로 지정하고 전 세계 곳곳에서 다양한 행사를 펼친다. 영화 속 명대사 “포스가 당신과 함께 하기를”(May the Force be with you)의 영어 발음이 5월 4일(May the Fourth)과 비슷한 데서 유래했다. 한국에서는 2015년부터 매년 진행되고 있다.

올해 스타워즈 데이 행사는 스타워즈 팬은 물론 일반 시민도 함께 즐길 수 있도록 준비됐다. 이정재가 참여하는 ‘스타워즈 데이 스페셜 토크 세션’ 뒤에는 스타워즈 테마곡과 함께 화려한 멀티미디어 드론 쇼가 펼쳐진다. ‘다스 베이더’, ‘요다’ 등 스타워즈 주요 캐릭터와 광선검 결투, 대규모 전투 장면 등 800대의 드론이 해운대 밤하늘을 수놓는다.

또한 해운대 모래사장에는 스타워즈 주요 캐릭터를 모래로 형상화 한 가로 15m, 세로 10m, 높이 5m 규모의 대형 샌드아트가 설치된다.

한편 스타워즈의 새로운 오리지널 시리즈 ‘애콜라이트’는 6월 5일 디즈니+에서 전 세계 동시 공개된다.

